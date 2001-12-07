» » В Украине запретили очередное лекарство
Раздел: Медицина  
0

В Украине запретили очередное лекарство

В Украине запретили очередное лекарствоЭто популярное лекарство для сердца.

В Украине запретили лекарственное средство «Тиара Дуо».

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.

«В связи с поступлением сообщения от Европейского директората по качеству лекарственных средств (от 19.11.2018 № CEP_RZ_PH_2009-396-1151262) о приостановлении действия сертификата соответствия R1-CEP 2009-396-Rev 03 на субстанцию валсартана, производства» Майлан Лабораториз Лимитед «Индия («Mylan Laboratories Limited», India) информации от ЧАО» Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина (письмо от 05.12.2018 № 1218 / 05-02) по использованию в производстве готовых лекарственных средств субстанции валсартана … запрещающий реализацию, хранение и применение серии RV10917 лекарственного средства ТИАРА ДУ О, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг / 12,5 мг по 7 таблеток в контурной ячейковой упаковке, по 4 контурные упаковки в пачке, производства ЗАО «Фармацевтическая фирма» Дарница «, Украина, регистрационное удостоверение № UA / 16280 / 01/03 (произведенной из субстанции валсартана, производства «Майлан Лабораториз Лимитед», Индия, ( «Mylan Laboratories Limited», India)) «, - сказано в сообщении.

Читайте также: В Украине запретили лекарство для сердца

Субъектам хозяйствования, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, безотлагательно после получения данного распоряжения проверить наличие серии RV10917 лекарственного средства ТИАРА ДУО, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг / 12,5 мг по 7 таблеток в контурной ячейковой упаковке , по 4 контурные упаковки в пачке, производства ЗАО «Фармацевтическая фирма» Дарница «, Украина, принять меры по изъятию ее из обращения путем уничтожения и / или возврата поставщику (производителю) и сообщить территориальный орг ан Гослекслужбы о принятых мерах по выполнению данного распоряжения.

Невыполнение данного распоряжения влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству Украины.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: лекарство, запрет, МОЗ

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:28 » Автор: Едгар Букмирза
     1130
     0

Похожие новости по теме

В Украине запретили реализацию популярного лекарства В Украине запретили реализацию популярного лекарства

Запретили лекарство от болезней сердца

В Украине запретили популярное лекарство для сердца В Украине запретили популярное лекарство для сердца

Запрещен один из препаратов для профилактики стенокардии.

В Украине запретили популярный лекарственный препарат В Украине запретили популярный лекарственный препарат

Запрещен один из препаратов для лечения воспаления глаз.

В Украине запретили известное лекарство от кашля: названа причина В Украине запретили известное лекарство от кашля: названа причина

Средство применяется при острых хронических заболеваниях дыхательных путей.

В Украине запретили популярное лекарство В Украине запретили популярное лекарство

Украина запретила продажу "Мезима".

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх