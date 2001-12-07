Раздел: Медицина
В Украине запретили очередное лекарство
Это популярное лекарство для сердца.
В Украине запретили лекарственное средство «Тиара Дуо».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.
«В связи с поступлением сообщения от Европейского директората по качеству лекарственных средств (от 19.11.2018 № CEP_RZ_PH_2009-396-1151262) о приостановлении действия сертификата соответствия R1-CEP 2009-396-Rev 03 на субстанцию валсартана, производства» Майлан Лабораториз Лимитед «Индия («Mylan Laboratories Limited», India) информации от ЧАО» Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина (письмо от 05.12.2018 № 1218 / 05-02) по использованию в производстве готовых лекарственных средств субстанции валсартана … запрещающий реализацию, хранение и применение серии RV10917 лекарственного средства ТИАРА ДУ О, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг / 12,5 мг по 7 таблеток в контурной ячейковой упаковке, по 4 контурные упаковки в пачке, производства ЗАО «Фармацевтическая фирма» Дарница «, Украина, регистрационное удостоверение № UA / 16280 / 01/03 (произведенной из субстанции валсартана, производства «Майлан Лабораториз Лимитед», Индия, ( «Mylan Laboratories Limited», India)) «, - сказано в сообщении.
Читайте также: В Украине запретили лекарство для сердца
Субъектам хозяйствования, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, безотлагательно после получения данного распоряжения проверить наличие серии RV10917 лекарственного средства ТИАРА ДУО, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг / 12,5 мг по 7 таблеток в контурной ячейковой упаковке , по 4 контурные упаковки в пачке, производства ЗАО «Фармацевтическая фирма» Дарница «, Украина, принять меры по изъятию ее из обращения путем уничтожения и / или возврата поставщику (производителю) и сообщить территориальный орг ан Гослекслужбы о принятых мерах по выполнению данного распоряжения.
Невыполнение данного распоряжения влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству Украины.
В Украине запретили лекарственное средство «Тиара Дуо».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.
«В связи с поступлением сообщения от Европейского директората по качеству лекарственных средств (от 19.11.2018 № CEP_RZ_PH_2009-396-1151262) о приостановлении действия сертификата соответствия R1-CEP 2009-396-Rev 03 на субстанцию валсартана, производства» Майлан Лабораториз Лимитед «Индия («Mylan Laboratories Limited», India) информации от ЧАО» Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина (письмо от 05.12.2018 № 1218 / 05-02) по использованию в производстве готовых лекарственных средств субстанции валсартана … запрещающий реализацию, хранение и применение серии RV10917 лекарственного средства ТИАРА ДУ О, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг / 12,5 мг по 7 таблеток в контурной ячейковой упаковке, по 4 контурные упаковки в пачке, производства ЗАО «Фармацевтическая фирма» Дарница «, Украина, регистрационное удостоверение № UA / 16280 / 01/03 (произведенной из субстанции валсартана, производства «Майлан Лабораториз Лимитед», Индия, ( «Mylan Laboratories Limited», India)) «, - сказано в сообщении.
Читайте также: В Украине запретили лекарство для сердца
Субъектам хозяйствования, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, безотлагательно после получения данного распоряжения проверить наличие серии RV10917 лекарственного средства ТИАРА ДУО, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг / 12,5 мг по 7 таблеток в контурной ячейковой упаковке , по 4 контурные упаковки в пачке, производства ЗАО «Фармацевтическая фирма» Дарница «, Украина, принять меры по изъятию ее из обращения путем уничтожения и / или возврата поставщику (производителю) и сообщить территориальный орг ан Гослекслужбы о принятых мерах по выполнению данного распоряжения.
Невыполнение данного распоряжения влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству Украины.
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