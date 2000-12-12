Раздел: Медицина
Названы семь полезных последствий голодания
Иногда нужно разгружать свой организм.
Эксперты в очередной раз рассказали, к чему приведет вас правильное голодание: воспитание силы воли, возобновление количества здоровых клеток мозга и другие положительные результаты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Сила воли
Деструктивные пристрастия к еде, алкоголю и стимуляторам, саботирующее поведение, являются противоположностью силе воли. Они медленно разрушают нашу жизнь. Голодание же, осознанный отказ от фундаментальной необходимости, прокачивает целеустремленность как ничто другое. Научитесь контролировать свой аппетит и контроль «сомнительных удовольствий» будет даваться вам намного проще.
Работа мозга
Голодание фактически увеличивает количество здоровых клеток головного мозга. Отсутствие больших количеств еды уменьшает окислительный стресс, митохондриальную дисфункцию и противостоит снижению когнитивных функций. Кроме того, разумная диета повышает вашу способность сосредотачиваться и концентрироваться на одном деле.
Сверхчеловеческое здоровье
Голодание «перезагружает» вашу иммунную систему, предохраняя ее от повреждения свободными радикалами. Диета выступает своеобразным регулировщиком воспалительных состояний в организме. При размеренном питании уровень кровяного давления находится на стабильно высоком уровне, также увеличивается содержание гормонов роста.
Сон
Многие люди действительно страдают от сбившихся циркадных ритмов. Эта опасность не воспринимается серьезной очень зря. Недостаток отдыха приводит к тяжелым проблемам с психикой и снижает наши физические показания в целом. Исследования же показали, что 16-часовое голодание может сбросить накопившуюся усталость и восстановит нормальный цикл сна.
Продуктивность
Помните поговорку о сытом брюхе, с которым не очень-то и поучишься? Последние исследования ученых из Йельского университета полностью подтвердили установки, о которых знали еще наши предки. Пустой желудок помогает человеку сосредотачиваться. Можно считать голодание очень бюджетным средством повысить уровень концентрации и умственной активности.
Внешность
Правильная диета очищает кожу и делает белки глаз пронзительно ясными. Причиной этого ученые нашли высвобождение гормона роста человека, который, помимо прочих плюсов, играет важную роль в детоксикации организма.
Поток вдохновения
Привычка к голоданию позволяет человеку чувствовать материю на более тонком уровне. Никакой эзотерики и прочих глупостей: мы банально освобождаем забитые вкусом и ощущением еды рецепторы.
Читайте также: Врачи объяснили, зачем нужно пить кефир
Многие писатели и музыканты пользуются голоданием на постоянной основе - так проще «поймать волну».
Эксперты в очередной раз рассказали, к чему приведет вас правильное голодание: воспитание силы воли, возобновление количества здоровых клеток мозга и другие положительные результаты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Сила воли
Деструктивные пристрастия к еде, алкоголю и стимуляторам, саботирующее поведение, являются противоположностью силе воли. Они медленно разрушают нашу жизнь. Голодание же, осознанный отказ от фундаментальной необходимости, прокачивает целеустремленность как ничто другое. Научитесь контролировать свой аппетит и контроль «сомнительных удовольствий» будет даваться вам намного проще.
Работа мозга
Голодание фактически увеличивает количество здоровых клеток головного мозга. Отсутствие больших количеств еды уменьшает окислительный стресс, митохондриальную дисфункцию и противостоит снижению когнитивных функций. Кроме того, разумная диета повышает вашу способность сосредотачиваться и концентрироваться на одном деле.
Сверхчеловеческое здоровье
Голодание «перезагружает» вашу иммунную систему, предохраняя ее от повреждения свободными радикалами. Диета выступает своеобразным регулировщиком воспалительных состояний в организме. При размеренном питании уровень кровяного давления находится на стабильно высоком уровне, также увеличивается содержание гормонов роста.
Сон
Многие люди действительно страдают от сбившихся циркадных ритмов. Эта опасность не воспринимается серьезной очень зря. Недостаток отдыха приводит к тяжелым проблемам с психикой и снижает наши физические показания в целом. Исследования же показали, что 16-часовое голодание может сбросить накопившуюся усталость и восстановит нормальный цикл сна.
Продуктивность
Помните поговорку о сытом брюхе, с которым не очень-то и поучишься? Последние исследования ученых из Йельского университета полностью подтвердили установки, о которых знали еще наши предки. Пустой желудок помогает человеку сосредотачиваться. Можно считать голодание очень бюджетным средством повысить уровень концентрации и умственной активности.
Внешность
Правильная диета очищает кожу и делает белки глаз пронзительно ясными. Причиной этого ученые нашли высвобождение гормона роста человека, который, помимо прочих плюсов, играет важную роль в детоксикации организма.
Поток вдохновения
Привычка к голоданию позволяет человеку чувствовать материю на более тонком уровне. Никакой эзотерики и прочих глупостей: мы банально освобождаем забитые вкусом и ощущением еды рецепторы.
Читайте также: Врачи объяснили, зачем нужно пить кефир
Многие писатели и музыканты пользуются голоданием на постоянной основе - так проще «поймать волну».
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