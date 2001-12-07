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Раздел: Медицина  
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Медики сравнили пользу от яблок разных цветов

Медики сравнили пользу от яблок разных цветов Оказалось, что зеленые яблоки полезнее.

Эксперты в области питания рассказали, почему нужно есть именно зеленые яблоки. Данный сорт содержит меньше сахара. Это значит, что фрукт будет менее вреден для зубной эмали и десен, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

Красные яблоки, по мнению специалистов, могут стать причиной ускоренного развития кариеса. Согласно другим исследованиям, в зеленых яблоках больше витамина C и железа.

Употребление всего одного яблока помогает лучше усваивать жирную пищу без проблем м животом. У красных яблок такого эффекта нет. Зато оба сорта поднимают настроение у большинства людей.

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Больше всего витаминов содержится в яблочной кожуре. Поэтому срезать ее не стоит. Еще яблочное пюре - один из немногих фруктовых продуктов, с которых педиатры рекомендуют начинать прикорм фруктами.
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 Теги: яблоки, цвета, польза

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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