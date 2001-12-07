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Эти продукты могут навредить организму

Эти продукты могут навредить организму

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Медики рассказали, как чрезмерное употребление творога влияет на здоровье Стоит употреблять не более 200 граммов продукта в неделю, чтобы не навредить здоровью.