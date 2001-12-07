Раздел: Медицина
Назван популярный напиток, который может защитить от деменции
Ученые назвали неожиданную пользу кофе.
Ученые Ратгерского университета (США) пришли к выводу, что в кофе содержится вещество, которое вместе с кофеином может затормозить развитие болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
В восковой оболочке кофейных бобов присутствует элемент эйкозаноил-5-гидрокситриптамид (EHT). Согласно исследованию экспертов, именно он защищает мозг от накопления белка, связанного с болезнями.
В новой научной работе специалисты задействовали две группы мышей. Первой группе ввели кофеин и ЕНТ. Второй группе давали эти вещества по отдельности. Через полгода первая группа мышей показала лучшие результаты в процессах прохождения тестов на поведение, чем грызуны из второго состава.
В итоге ученые отметили, что данные компоненты эффективны лишь тогда, когда их употребляют вместе. Это указывает на то, что кофе может как замедлить, так и остановить прогрессирование болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви.
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По словам специалистов, необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить правильное количество и соотношение ЕНТ и кофеина, необходимых для защитного эффекта у людей.
Ученые Ратгерского университета (США) пришли к выводу, что в кофе содержится вещество, которое вместе с кофеином может затормозить развитие болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
В восковой оболочке кофейных бобов присутствует элемент эйкозаноил-5-гидрокситриптамид (EHT). Согласно исследованию экспертов, именно он защищает мозг от накопления белка, связанного с болезнями.
В новой научной работе специалисты задействовали две группы мышей. Первой группе ввели кофеин и ЕНТ. Второй группе давали эти вещества по отдельности. Через полгода первая группа мышей показала лучшие результаты в процессах прохождения тестов на поведение, чем грызуны из второго состава.
В итоге ученые отметили, что данные компоненты эффективны лишь тогда, когда их употребляют вместе. Это указывает на то, что кофе может как замедлить, так и остановить прогрессирование болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви.
Читайте также: Медики объяснили, когда минералка может навредить здоровью
По словам специалистов, необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить правильное количество и соотношение ЕНТ и кофеина, необходимых для защитного эффекта у людей.
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