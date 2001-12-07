Назван популярный напиток, который может защитить от деменции

Ученые назвали неожиданную пользу кофе.



Ученые Ратгерского университета (США) пришли к выводу, что в кофе содержится вещество, которое вместе с кофеином может затормозить развитие болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви.



Об этом пишет



В восковой оболочке кофейных бобов присутствует элемент эйкозаноил-5-гидрокситриптамид (EHT). Согласно исследованию экспертов, именно он защищает мозг от накопления белка, связанного с болезнями.



В новой научной работе специалисты задействовали две группы мышей. Первой группе ввели кофеин и ЕНТ. Второй группе давали эти вещества по отдельности. Через полгода первая группа мышей показала лучшие результаты в процессах прохождения тестов на поведение, чем грызуны из второго состава.



В итоге ученые отметили, что данные компоненты эффективны лишь тогда, когда их употребляют вместе. Это указывает на то, что кофе может как замедлить, так и остановить прогрессирование болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви.



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По словам специалистов, необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить правильное количество и соотношение ЕНТ и кофеина, необходимых для защитного эффекта у людей.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Ученые Ратгерского университета (США) пришли к выводу, что в кофе содержится вещество, которое вместе с кофеином может затормозить развитие болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор В восковой оболочке кофейных бобов присутствует элемент эйкозаноил-5-гидрокситриптамид (EHT). Согласно исследованию экспертов, именно он защищает мозг от накопления белка, связанного с болезнями.В новой научной работе специалисты задействовали две группы мышей. Первой группе ввели кофеин и ЕНТ. Второй группе давали эти вещества по отдельности. Через полгода первая группа мышей показала лучшие результаты в процессах прохождения тестов на поведение, чем грызуны из второго состава.В итоге ученые отметили, что данные компоненты эффективны лишь тогда, когда их употребляют вместе. Это указывает на то, что кофе может как замедлить, так и остановить прогрессирование болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви.По словам специалистов, необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить правильное количество и соотношение ЕНТ и кофеина, необходимых для защитного эффекта у людей.





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