Раздел: Медицина
Медики рассказали, как помидоры влияют на сердце
Томаты богаты антиоксидантами.
Согласно результатам исследований, ликопин - антиоксидант, которым богаты томаты.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zhyvyaktyvno.
Он положительно влияет: на работу сердца, артериальное давление, состояние предстательной железы, укрепляет кости, улучшает кожу.
Американские исследователи также обнаружили, что ежедневное употребление помидоров или томатной пасты, богатой ликопин, улучшает сопротивление кожи ультрафиолетовыми лучами.
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Исследователи пришли к выводу, что томаты обеспечивают защиту кожи от поражения ультрафиолетовыми лучами и, таким образом, противодействуют ее преждевременному старению.
Согласно результатам исследований, ликопин - антиоксидант, которым богаты томаты.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zhyvyaktyvno.
Он положительно влияет: на работу сердца, артериальное давление, состояние предстательной железы, укрепляет кости, улучшает кожу.
Американские исследователи также обнаружили, что ежедневное употребление помидоров или томатной пасты, богатой ликопин, улучшает сопротивление кожи ультрафиолетовыми лучами.
Читайте также: Врачи рассказали, какие болезни можно диагностировать по состоянию ногтей
Исследователи пришли к выводу, что томаты обеспечивают защиту кожи от поражения ультрафиолетовыми лучами и, таким образом, противодействуют ее преждевременному старению.
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