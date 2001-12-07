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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, как помидоры влияют на сердце

Медики рассказали, как помидоры влияют на сердцеТоматы богаты антиоксидантами.

Согласно результатам исследований, ликопин - антиоксидант, которым богаты томаты.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zhyvyaktyvno.

Он положительно влияет: на работу сердца, артериальное давление, состояние предстательной железы, укрепляет кости, улучшает кожу.

Американские исследователи также обнаружили, что ежедневное употребление помидоров или томатной пасты, богатой ликопин, улучшает сопротивление кожи ультрафиолетовыми лучами.

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Исследователи пришли к выводу, что томаты обеспечивают защиту кожи от поражения ультрафиолетовыми лучами и, таким образом, противодействуют ее преждевременному старению.
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 Теги: помидоры, польза для здоровья

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Сегодня, 13:59 » Автор: Ирина Шевченко
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