Раздел: Медицина
Названы продукты, нормализирующие работу кишечника
Диетологи назвали продукты для предотвращения заболеваний желудка.
Специалисты рассказали, какие продукты нужно употреблять для хорошего пищеварения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Сыры. Сыр фета, приготовленный из овечьего или козьего молока, подходит для профилактики при расстройстве желудка: в нем содержится много бактерий, полезных для организма в целом и для желудка в частности.
Каши и отвары. Бесспорно, все каши полезны, но овсяная - особенно. Она как бы обволакивает желудок пленкой, защищает от агрессивного воздействия соляной кислоты и грубой пиши, облегчает пищеварение. Поэтому слизистые овсяные отвары обязательно входят в меню диеты при язвенной болезни желудка. А овсяная каша на завтрак рекомендуется всем, кто следит за здоровьем своего желудочно-кишечного тракта.
Легкие супы. Суп, сваренный на вторичном бульоне, улучшает пищеварение и стимулирует деятельность желудка, чего не скажешь о жирных, наваристых супах.
Чеснок. Эта овощная культура обладает обеззараживающим действием и в небольших количествах способствует нормализации деятельности желудка.
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Продукты пчеловодства. Основным “другом” желудка считается мед, который не только обладает противовоспалительным действием и успокаивает слизистую, но также способствует рубцеванию язв.
Специалисты рассказали, какие продукты нужно употреблять для хорошего пищеварения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Сыры. Сыр фета, приготовленный из овечьего или козьего молока, подходит для профилактики при расстройстве желудка: в нем содержится много бактерий, полезных для организма в целом и для желудка в частности.
Каши и отвары. Бесспорно, все каши полезны, но овсяная - особенно. Она как бы обволакивает желудок пленкой, защищает от агрессивного воздействия соляной кислоты и грубой пиши, облегчает пищеварение. Поэтому слизистые овсяные отвары обязательно входят в меню диеты при язвенной болезни желудка. А овсяная каша на завтрак рекомендуется всем, кто следит за здоровьем своего желудочно-кишечного тракта.
Легкие супы. Суп, сваренный на вторичном бульоне, улучшает пищеварение и стимулирует деятельность желудка, чего не скажешь о жирных, наваристых супах.
Чеснок. Эта овощная культура обладает обеззараживающим действием и в небольших количествах способствует нормализации деятельности желудка.
Читайте также: Медики рассказали, как помидоры влияют на сердце
Продукты пчеловодства. Основным “другом” желудка считается мед, который не только обладает противовоспалительным действием и успокаивает слизистую, но также способствует рубцеванию язв.
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