Раздел: Медицина
Названы напитки для укрепления иммунитета
Если вы уже заболели, попробуйте выпить каркаде.
Зимой особенно важно укреплять иммунитет. Не страшно, если вы пока не готовы к контрастному душу. Как известно, шесть стаканов воды в день помогут вам поддерживать организм в нормальном состоянии. В холодную погоду нужно увеличить количество горячих напитков.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
К примеру, утро можно начать с имбирного или облепихового чая. Имбирь укрепляет иммунитет, улучшает аппетит и работу щитовидной железы, а также повышает активность мозга. Облепиха и кофе способны улучшить сердечно-сосудистую систему. Ко всему прочему, кофеин помогает снизить риск инсульта и болезни Паркинсона.
В течение дня добавляйте в стакан с водой лимон. Лимонный сок очищает организм от токсинов. Настой шиповника, как и цитрусовые, богат витамином С. Этот напиток поможет повысить сопротивляемость заболеваниям.
Читайте также: Названы самые полезные продукты для укрепления иммунитета
Этот чайный напиток способствует снижению жара. В периоды высокой вероятности заболеть простудой помогает организму противостоять вирусам.
Зимой особенно важно укреплять иммунитет. Не страшно, если вы пока не готовы к контрастному душу. Как известно, шесть стаканов воды в день помогут вам поддерживать организм в нормальном состоянии. В холодную погоду нужно увеличить количество горячих напитков.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
К примеру, утро можно начать с имбирного или облепихового чая. Имбирь укрепляет иммунитет, улучшает аппетит и работу щитовидной железы, а также повышает активность мозга. Облепиха и кофе способны улучшить сердечно-сосудистую систему. Ко всему прочему, кофеин помогает снизить риск инсульта и болезни Паркинсона.
В течение дня добавляйте в стакан с водой лимон. Лимонный сок очищает организм от токсинов. Настой шиповника, как и цитрусовые, богат витамином С. Этот напиток поможет повысить сопротивляемость заболеваниям.
Читайте также: Названы самые полезные продукты для укрепления иммунитета
Этот чайный напиток способствует снижению жара. В периоды высокой вероятности заболеть простудой помогает организму противостоять вирусам.
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