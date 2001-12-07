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Раздел: Медицина  
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Названы напитки для укрепления иммунитета

Названы напитки для укрепления иммунитетаЕсли вы уже заболели, попробуйте выпить каркаде.

Зимой особенно важно укреплять иммунитет. Не страшно, если вы пока не готовы к контрастному душу. Как известно, шесть стаканов воды в день помогут вам поддерживать организм в нормальном состоянии. В холодную погоду нужно увеличить количество горячих напитков.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

К примеру, утро можно начать с имбирного или облепихового чая. Имбирь укрепляет иммунитет, улучшает аппетит и работу щитовидной железы, а также повышает активность мозга. Облепиха и кофе способны улучшить сердечно-сосудистую систему. Ко всему прочему, кофеин помогает снизить риск инсульта и болезни Паркинсона.

В течение дня добавляйте в стакан с водой лимон. Лимонный сок очищает организм от токсинов. Настой шиповника, как и цитрусовые, богат витамином С. Этот напиток поможет повысить сопротивляемость заболеваниям.

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Этот чайный напиток способствует снижению жара. В периоды высокой вероятности заболеть простудой помогает организму противостоять вирусам.
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 Теги: иммунитет, напитки

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Сегодня, 22:32 » Автор: Едгар Букмирза
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