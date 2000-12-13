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Раздел: Медицина  
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Диетолог поделилась простыми советами для похудения

Диетолог поделилась простыми советами для похудения Вредные продукты в рационе следует заменить.

15% украинцев страдают ожирением, переживают в Государственном комитете статистики. Причем полпроцента имеют тяжелую стадию. Больше всего людей с этой проблемой живет на Черниговщине. Меньше – в Закарпатской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Еще одна проблема – заболевания желудочно-кишечного тракта. От проявлений гастрита, по крайней мере, время от времени страдают около 80 процентов опрошенных. Все из-за неправильного питания. Лучше вообще пропустить обед, чем создать иллюзию полного желудка уличными блюдами вроде шаурмы или хот-догов, предостерегает диетолог Людмила Гончарова.

“Шаурма не дает возможности нормально работать кишечнику в течении нескольких дней, а если мы едим это каждый день, то воспаление кишечника нам гарантировано”, – добавила специалист по питанию. Диетолог также “забраковала” знаменитый салат “Сельдь под шубой”. “Сельдь под шубой, даже без майонеза, это яд для организма.

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Соленья очень вредные и ведут к воспалительным процессам”, – говорит Людмила Гончарова. Диетолог добавляет: даже котлета с гречкой может привести к воспалению сосудов, а в дальнейшем – к проблемам с давлением. “Лучше взять две котлеты и съесть их с каким-то листовым салатом или гречку с каким-то другим овощным салатом”, – говорит Гончарова.
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 Теги: ожирение, блюда

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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