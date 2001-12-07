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Раздел: Медицина  
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Ученые открыли новое вредное свойство моющих средств

Ученые открыли новое вредное свойство моющих средств Бытовая химия способствует распространению устойчивых к антибиотикам бактерий.

Исследователи установили, что триклозан, триклокарбан и ряд парабенов, которые содержатся в моющих средствах и оттуда попадают в пыль, способствуют распространению устойчивых к антибиотикам микроорганизмов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.

Авторы исследования обнаружили, что чем триклозана было в образцах пыли из спортивных центров, тем выше была устойчивость к антибиотикам у поселившихся там бактерий.

Триклозан, триклокарбан и некоторые парабены добавляют в качестве антимикробных веществ в зубные пасты, моющие средства, крема. В итоге они попадают в пыль, которая накапливается в помещениях, и надолго в ней остаются. Лабораторные исследования показали, что устойчивые к антибиотикам микроорганизмы могут распространяться с антимикробными средствами. А судя по математическим моделям, роль искусственной среды в распространении устойчивых к антибиотикам патогенов недооценивается.

Хотя антимикробные вещества широко распространены, мало известно о том, как они влияют на микроорганизмы, встречающиеся в окружающей среде, в частности в пыли. Чтобы это выяснить, американские исследователи под руководством Эрики Хартманн ( Erica Hartmann) из Инженерной школы Маккормика в Северо-Западном университете провели исследования в 42 спортивных учреждениях штата Орегон. В частности, это были частные фитнес-клубы, общественные спортивные центры, студии йоги и боевых искусств.

Они отличались друг от друга материалами, из которых были построены здания, количеством посещавших занятия людей и системами вентиляции. Авторы статьи собрали в этих помещениях 116 образцов пыли и проанализировали содержащиеся в них микроорганизмы с помощью хромато-масс-спектрометрии и секвенирования метагенома (то есть набор генов всех содержащихся в образце микроорганизмов). Во всех образцах пыли исследователи обнаружили триклозан, триклокарбан и пять парабенов, которые часто добавляют как антимикробное средство. Их количество в образцах иногда отличалось в десять тысяч раз.

Ученые в сумме обнаружили в образцах более 1400 видов микроорганизмов. 370 из них (26 процентов) встречались более чем в половине, а шесть - в 75 процентах помещений. Исследователи нашли в образцах генетические маркеры, свидетельствующие о том, что микроорганизмы в пыли устойчивы к антибиотикам.

В частности гены, влияющие на защиту организма от осмотического стресса и задействованные в транспорте веществ через клеточную стенку. В образцах из 41 помещения обнаружились устойчивые к антибиотикам бактерии, причем их устойчивость была особенно высокой в помещениях с высокой концентрацией антимикробных веществ.

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Исследователи полагают, что полученные ими результаты показывают, что от антимикробных веществ лучше отказаться. «Подавляющее большинство окружающих нас микробов не вредные, а возможно, даже полезные», - говорит Хартманн. «Протрите тренажеры полотенцем. Мойте руки обычным мылом и водой. Нет никаких оснований использовать антибактериальные чистящие средства и мыло».
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 Теги: моющие средства, бактерии

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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