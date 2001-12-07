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Раздел: Медицина  
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Избыточный вес может спровоцировать смертельное заболевание

Избыточный вес может спровоцировать смертельное заболеваниеУченые назвали причину, вызывающую 13 типов рака.

Избыточный вес способствует возникновению сразу 13 типов опухолей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на proman.

К такому выводу пришли Исследователи из американского общества по изучению рака в Атланте, проанализировав сведения об ожирении и случаях диагностики рака за последние 40 лет.

В ходе научной работы специалисты также обнаружили, что после успешного удаления опухолей шансы пациентов с высокой массой тела вновь заполучить опасную болезнь увеличивались в среднем на 11-13 процентов. Особенно это касается рака поджелудочной железы, почек, груди и простаты.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, почти четыре процента случае заболеваемости раком связано с ожирением, а в некоторых странах мира этот уровень достигает восьми процентов. Учитывая, что сегодня каждый третий человек в мире страдает от ожирения, борьба с ним должна стать первоочередной задачей ВОЗ.
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 Теги: ожирение, рак

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Сегодня, 11:33 » Автор: Ирина Шевченко
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