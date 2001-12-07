Раздел: Медицина
Врачи подсказали, какой напиток может предотвратить развитие катаракты
5 причин каждый день выпивать чашку облепихового чая.
Ученые давно доказали, что 100 граммов облепихи содержат в десять раз больше витамина С, чем лимон.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Космо.
Наверное, именно поэтому в 1988 году на Олимпийских играх в Сеуле китайским спортсменам перед тренировками и соревнованиями обязательно давали чай с облепихой. Он помогал в концентрации внимания и повышал выносливость, но пить облепиховый чай стоит не только по этой причине.
Для похудения
Да-да, и работает облепиха в несколько раз эффективнее грейпфрута. Такой чай снижает уровень холестерина в крови и ускоряет метаболизм. Конечно, если употреблять его без сахара и меда. Диетологи рекомендуют регулярно пить напиток на основе ягод облепихи за 10 минут до основного приема пищи, а также перед каждой тренировкой. К слову, кроме ускорения метаболизма, облепиха отлично бодрит и повышает тонус. Чтобы усилить действие чая, добавь в него имбирь, корицу или свежий сок ананаса.
Для регенерации кожи и заживления ран
Более того, в сочетании с другими травами облепиховый чай рекомендуют от выпадения волос. Это также мощное средство от преждевременных морщин. Вещества, которые содержит облепиха, значительно ускоряют обменные и иммунные процессы в эпидермисе. Кроме того, еще в древние времена ягоду использовали как одно из самых эффективных ранозаживляющих средств. Поэтому если каждый день пить чашку облепихового чая, можно смело попрощаться с мелкими прыщиками и покраснениями.
Для укрепления иммунитета
А, В и С, Омега-3, Омега-6 и другие – эта ягода содержит все витамины и микроэлементы, необходимые нашему иммунитету в холодное время года. Выпивая ежедневно чашку облепихового чая, ты напрочь забудешь обо всех ОРВИ и ОРЗ. В состав ягоды также входят фитонциды – природные антибиотики, которые помогают при воспалительных заболеваниях и простуде. Также облепиховый чай – один из самых надежных и вкусных способов понижения давления, что, согласись, очень актуально.
Для борьбы с хронической усталостью
Благодаря содержанию олеановой кислоты, облепиха выводит из организма холестерин, чистит и расширяет сосуды, улучшая в целом кровообращение и работу сердца. Также ягода активизирует нейроны и стимулирует работу ЦНС. Поэтому ты чувствуешь прилив энергии, больше успеваешь сделать и при этом меньше устаешь. По сути, являясь природным биостимулятором, облепиховый чай зимой бодрит лучше чашечки эспрессо.
Читайте также: Диетологи назвали напиток, стимулирующий похудение
Для улучшения зрения
Ученые доказали, что в этом вопросе облепиха в несколько раз эффективнее, чем черника. Каротиноиды в составе ягоды благоприятно воздействуют на сетчатку глаз, снимают усталость и покраснения. Поэтому, если большую часть времени ты проводишь за монитором, чашка облепихового чая – твой ежедневный musthave. Также растение предотвращает появление катаракты, борется с конъюнктивитом и нарушениями сумеречного зрения. При этом офтальмологи говорят, что облепиха оказывает укрепляющее действие на сосуды глаз, избавляет от отеков кожи вокруг низ и даже повышает остроту зрения.
Ученые давно доказали, что 100 граммов облепихи содержат в десять раз больше витамина С, чем лимон.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Космо.
Наверное, именно поэтому в 1988 году на Олимпийских играх в Сеуле китайским спортсменам перед тренировками и соревнованиями обязательно давали чай с облепихой. Он помогал в концентрации внимания и повышал выносливость, но пить облепиховый чай стоит не только по этой причине.
Для похудения
Да-да, и работает облепиха в несколько раз эффективнее грейпфрута. Такой чай снижает уровень холестерина в крови и ускоряет метаболизм. Конечно, если употреблять его без сахара и меда. Диетологи рекомендуют регулярно пить напиток на основе ягод облепихи за 10 минут до основного приема пищи, а также перед каждой тренировкой. К слову, кроме ускорения метаболизма, облепиха отлично бодрит и повышает тонус. Чтобы усилить действие чая, добавь в него имбирь, корицу или свежий сок ананаса.
Для регенерации кожи и заживления ран
Более того, в сочетании с другими травами облепиховый чай рекомендуют от выпадения волос. Это также мощное средство от преждевременных морщин. Вещества, которые содержит облепиха, значительно ускоряют обменные и иммунные процессы в эпидермисе. Кроме того, еще в древние времена ягоду использовали как одно из самых эффективных ранозаживляющих средств. Поэтому если каждый день пить чашку облепихового чая, можно смело попрощаться с мелкими прыщиками и покраснениями.
Для укрепления иммунитета
А, В и С, Омега-3, Омега-6 и другие – эта ягода содержит все витамины и микроэлементы, необходимые нашему иммунитету в холодное время года. Выпивая ежедневно чашку облепихового чая, ты напрочь забудешь обо всех ОРВИ и ОРЗ. В состав ягоды также входят фитонциды – природные антибиотики, которые помогают при воспалительных заболеваниях и простуде. Также облепиховый чай – один из самых надежных и вкусных способов понижения давления, что, согласись, очень актуально.
Для борьбы с хронической усталостью
Благодаря содержанию олеановой кислоты, облепиха выводит из организма холестерин, чистит и расширяет сосуды, улучшая в целом кровообращение и работу сердца. Также ягода активизирует нейроны и стимулирует работу ЦНС. Поэтому ты чувствуешь прилив энергии, больше успеваешь сделать и при этом меньше устаешь. По сути, являясь природным биостимулятором, облепиховый чай зимой бодрит лучше чашечки эспрессо.
Читайте также: Диетологи назвали напиток, стимулирующий похудение
Для улучшения зрения
Ученые доказали, что в этом вопросе облепиха в несколько раз эффективнее, чем черника. Каротиноиды в составе ягоды благоприятно воздействуют на сетчатку глаз, снимают усталость и покраснения. Поэтому, если большую часть времени ты проводишь за монитором, чашка облепихового чая – твой ежедневный musthave. Также растение предотвращает появление катаракты, борется с конъюнктивитом и нарушениями сумеречного зрения. При этом офтальмологи говорят, что облепиха оказывает укрепляющее действие на сосуды глаз, избавляет от отеков кожи вокруг низ и даже повышает остроту зрения.
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