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Врачи подсказали, какой напиток может предотвратить развитие катаракты

Врачи подсказали, какой напиток может предотвратить развитие катаракты5 причин каждый день выпивать чашку облепихового чая.

Ученые давно доказали, что 100 граммов облепихи содержат в десять раз больше витамина С, чем лимон.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Космо.

Наверное, именно поэтому в 1988 году на Олимпийских играх в Сеуле китайским спортсменам перед тренировками и соревнованиями обязательно давали чай с облепихой. Он помогал в концентрации внимания и повышал выносливость, но пить облепиховый чай стоит не только по этой причине.

Для похудения

Да-да, и работает облепиха в несколько раз эффективнее грейпфрута. Такой чай снижает уровень холестерина в крови и ускоряет метаболизм. Конечно, если употреблять его без сахара и меда. Диетологи рекомендуют регулярно пить напиток на основе ягод облепихи за 10 минут до основного приема пищи, а также перед каждой тренировкой. К слову, кроме ускорения метаболизма, облепиха отлично бодрит и повышает тонус. Чтобы усилить действие чая, добавь в него имбирь, корицу или свежий сок ананаса.

Для регенерации кожи и заживления ран

Более того, в сочетании с другими травами облепиховый чай рекомендуют от выпадения волос. Это также мощное средство от преждевременных морщин. Вещества, которые содержит облепиха, значительно ускоряют обменные и иммунные процессы в эпидермисе. Кроме того, еще в древние времена ягоду использовали как одно из самых эффективных ранозаживляющих средств. Поэтому если каждый день пить чашку облепихового чая, можно смело попрощаться с мелкими прыщиками и покраснениями.

Для укрепления иммунитета

А, В и С, Омега-3, Омега-6 и другие – эта ягода содержит все витамины и микроэлементы, необходимые нашему иммунитету в холодное время года. Выпивая ежедневно чашку облепихового чая, ты напрочь забудешь обо всех ОРВИ и ОРЗ. В состав ягоды также входят фитонциды – природные антибиотики, которые помогают при воспалительных заболеваниях и простуде. Также облепиховый чай – один из самых надежных и вкусных способов понижения давления, что, согласись, очень актуально.

Для борьбы с хронической усталостью

Благодаря содержанию олеановой кислоты, облепиха выводит из организма холестерин, чистит и расширяет сосуды, улучшая в целом кровообращение и работу сердца. Также ягода активизирует нейроны и стимулирует работу ЦНС. Поэтому ты чувствуешь прилив энергии, больше успеваешь сделать и при этом меньше устаешь. По сути, являясь природным биостимулятором, облепиховый чай зимой бодрит лучше чашечки эспрессо.

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Для улучшения зрения

Ученые доказали, что в этом вопросе облепиха в несколько раз эффективнее, чем черника. Каротиноиды в составе ягоды благоприятно воздействуют на сетчатку глаз, снимают усталость и покраснения. Поэтому, если большую часть времени ты проводишь за монитором, чашка облепихового чая – твой ежедневный musthave. Также растение предотвращает появление катаракты, борется с конъюнктивитом и нарушениями сумеречного зрения. При этом офтальмологи говорят, что облепиха оказывает укрепляющее действие на сосуды глаз, избавляет от отеков кожи вокруг низ и даже повышает остроту зрения.
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 Теги: облепиховый чай, улучшение зрения

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Сегодня, 14:48 » Автор: Ирина Шевченко
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