Раздел: Медицина
Медики назвали необычный симптом гипертонии
Не стоит игнорировать этот симптом.
Если ваши руки и ноги немеют и замерзают при малейшем похолодании, значит, с вашим здоровьем что-то не так.
Причины могут быть разные, и одна хуже другой. Но мы считаем, что обязаны вас предупредить, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
1. Анемия.
Холод в конечностях часто ощущают люди низкого роста: так уж работает их щитовидная железа. Но если в последнее время вас знобит даже чаще, чем обычно, возможно, вашему телу не хватает железа. Налегайте на красное мясо, печень и рыбу.
2. Диабет или гипертония.
Эти заболевания также оказывает серьезное влияние на кровеносные сосуды тела. Из-за них «периферийные» части тела получают недостаточно крови. И это приводит к внезапному изменению температуры в руках и ногах.
3. Болезнь Рейно.
Эта проблема в большей степени характерна для женщин, а не для мужчин. Если кратко, то она ограничивает способность капилляров нашего тела принимать кровь и снабжать ею кожу.
Что нужно делать, чтобы эти тревожные симптомы никогда не повторялись?
Вот самые очевидные превентивные меры:
1. Гетры или перчатки.
Носите их чаще. Они дадут вам ощущение тепла, вы сможете избежать неприятных покалываний в теле. А со временем ощущение тепла поможет телу лучше разгонять кровь по всем своим участкам.
2. Образ жизни.
Его придется изменить. Если вы испытываете признаки анемии, избегайте этих двух опасных вещей: алкоголя и кофеина.
Наконец, вы можете попробовать сделать свое тело сильнее. Это помогает. Так что записывайтесь в спортзал.
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3. Альтернативы на травах.
Можно пить настойки из разных полезных трав. Наибольшую радость для кровеносной системы доставляют кайенский перец, перечная мята, анис, корень пастернака и гинкго билоба. Они оба генерируют тепло и помогают согреться.
Если ваши руки и ноги немеют и замерзают при малейшем похолодании, значит, с вашим здоровьем что-то не так.
Причины могут быть разные, и одна хуже другой. Но мы считаем, что обязаны вас предупредить, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.
1. Анемия.
Холод в конечностях часто ощущают люди низкого роста: так уж работает их щитовидная железа. Но если в последнее время вас знобит даже чаще, чем обычно, возможно, вашему телу не хватает железа. Налегайте на красное мясо, печень и рыбу.
2. Диабет или гипертония.
Эти заболевания также оказывает серьезное влияние на кровеносные сосуды тела. Из-за них «периферийные» части тела получают недостаточно крови. И это приводит к внезапному изменению температуры в руках и ногах.
3. Болезнь Рейно.
Эта проблема в большей степени характерна для женщин, а не для мужчин. Если кратко, то она ограничивает способность капилляров нашего тела принимать кровь и снабжать ею кожу.
Что нужно делать, чтобы эти тревожные симптомы никогда не повторялись?
Вот самые очевидные превентивные меры:
1. Гетры или перчатки.
Носите их чаще. Они дадут вам ощущение тепла, вы сможете избежать неприятных покалываний в теле. А со временем ощущение тепла поможет телу лучше разгонять кровь по всем своим участкам.
2. Образ жизни.
Его придется изменить. Если вы испытываете признаки анемии, избегайте этих двух опасных вещей: алкоголя и кофеина.
Наконец, вы можете попробовать сделать свое тело сильнее. Это помогает. Так что записывайтесь в спортзал.
Читайте также: Медики рассказали, какой фрукт способен защитить от болезни Альцгеймера
3. Альтернативы на травах.
Можно пить настойки из разных полезных трав. Наибольшую радость для кровеносной системы доставляют кайенский перец, перечная мята, анис, корень пастернака и гинкго билоба. Они оба генерируют тепло и помогают согреться.
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2015
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