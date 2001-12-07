Раздел: Медицина
Названы продукты защищают от простуды
Эксперты советуют включить в свой рацион продукты, которые могут стать хорошей профилактикой от гриппа и простуд.
Можно легко подхватить грипп и вирусные инфекции даже людям с сильным иммунитетом. Чтобы помочь организму бороться с заболеваниями, надо обратить внимание на то, что вы едите. Многие эксперты советуют включить в свой рацион продукты, которые могут стать хорошей профилактикой от гриппа и простуд.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
1. Чеснок
Чеснок содержит природный антибиотик аллицин, который помогает предотвратить осложнения после простуды и гриппа. Употребление всего одного зубчика чеснока в день достаточно для профилактики вирусных инфекций.
2. Редька
Для борьбы с гриппом советуют добавить в свой рацион редьку. Связано это с уникальными веществами фитонцидами, которые защищают человеческий организм от вирусов. На острую редьку стоит налегать во время начала эпидемии гриппа. Многие советуют употреблять редьку вместе с медом, в сочетании это является хорошим противовоспалительным средством.
3. Квашеная капуста.
Также советуют обратить внимание на квашеную капусту, потому что она является источником аскорбиновой кислоты. В 100 граммах квашеной капусты можно найти суточную потребность в витамине С.
4. Лимон
Лимон также является продуктом, который помогает бороться с признаками простуды и гриппа. В нем содержится большое количество витамина С, его советуют добавлять в чай вместе с медом.
5. Клюква
Клюква содержит большое количество витаминов, органических кислот, ценных минералов, которые оказывают противовоспалительный и антибактериальный эффект. Из клюквы можно сделать компот или добавлять в чай.
6. Куриный бульон
Лидером по борьбе с симптомами гриппа и инфекционных вирусов считается куриный бульон. В нем содержится практически весь набор аминокислот, необходимых для блокирования воспалительных клеток и подавления развивающейся инфекции. Также бульон уменьшает количество слизи в носоглотке.
Читайте также: Названы важные продукты для эффективной работы мозга
7. Имбирь
Корень имбиря обладает отхаркивающим и антибактериальным действием, а также является непревзойденным иммуностимулятором. При простуде или кашле советуют заваривать имбирный чай.
Можно легко подхватить грипп и вирусные инфекции даже людям с сильным иммунитетом. Чтобы помочь организму бороться с заболеваниями, надо обратить внимание на то, что вы едите. Многие эксперты советуют включить в свой рацион продукты, которые могут стать хорошей профилактикой от гриппа и простуд.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
1. Чеснок
Чеснок содержит природный антибиотик аллицин, который помогает предотвратить осложнения после простуды и гриппа. Употребление всего одного зубчика чеснока в день достаточно для профилактики вирусных инфекций.
2. Редька
Для борьбы с гриппом советуют добавить в свой рацион редьку. Связано это с уникальными веществами фитонцидами, которые защищают человеческий организм от вирусов. На острую редьку стоит налегать во время начала эпидемии гриппа. Многие советуют употреблять редьку вместе с медом, в сочетании это является хорошим противовоспалительным средством.
3. Квашеная капуста.
Также советуют обратить внимание на квашеную капусту, потому что она является источником аскорбиновой кислоты. В 100 граммах квашеной капусты можно найти суточную потребность в витамине С.
4. Лимон
Лимон также является продуктом, который помогает бороться с признаками простуды и гриппа. В нем содержится большое количество витамина С, его советуют добавлять в чай вместе с медом.
5. Клюква
Клюква содержит большое количество витаминов, органических кислот, ценных минералов, которые оказывают противовоспалительный и антибактериальный эффект. Из клюквы можно сделать компот или добавлять в чай.
6. Куриный бульон
Лидером по борьбе с симптомами гриппа и инфекционных вирусов считается куриный бульон. В нем содержится практически весь набор аминокислот, необходимых для блокирования воспалительных клеток и подавления развивающейся инфекции. Также бульон уменьшает количество слизи в носоглотке.
Читайте также: Названы важные продукты для эффективной работы мозга
7. Имбирь
Корень имбиря обладает отхаркивающим и антибактериальным действием, а также является непревзойденным иммуностимулятором. При простуде или кашле советуют заваривать имбирный чай.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
100
0
Также советуем посмотреть
- Украинцы с юмором отреагировали на метели
- В Сети высмеяли московскую «скорую помощь», выполняющую функции такси
- В Харькове 107 домов остались без тепла из-за дефекта трубопровода
- Путина в новых карикатурах изобразили в виде Голлума
- Аркадий Бабченко против России
- Шнуров свежим стихом высмеял запрет на критику российской власти
- Снегопады спровоцировали в Киевской области более 100 ДТП
- Что-то пошло не так: парень потратил $40 тысяч, чтобы стать похожим на Бэкхема
- Про адвокатську монополію
- Савченко заявила об ухудшении здоровья
- Неудачник года: на Одесчине грабитель оконфузился из-за макарон
- Від «The Economist» про Тимошенко
- ВСУ получат от НАТО оборудование для защищенной связи
- В Сети высмеяли результаты конкурса «Мисс Донбасс 2018»
- Как победить Россию онлайн
- На кого я только не работал
- Умирающий "Железный человек" стал героем новых мемов
- Госпогранслужба начала сборы резервистов
- Российские спецслужбы готовят кровавые провокации под собор, - СБУ
- Конфуз дня: на нобелевском банкете на голову профессора уронили закуску
- Рецепт счастья от Юлии Тимошенко
- В Сети высмеяли российскую больницу со скотчем вместо пластыря
- Дело Насирова и других: пора протрезветь
- Полиция назвала наиболее заснеженные дороги
- Красный Крест направил на Донбасс очередной гуманитарный груз
- Донбасс: смех сквозь слезы
- Девушка, работающая Дедом Морозом, рассказала о смешных моментах
- В России лошадь врезалась в авто и «скрылась с места ДТП»
- Искандеры России угрожают Киеву, - Минобороны
- Владельцы «евроблях» придумали, как обойти растаможку
Оставьте свой комментарий