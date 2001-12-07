Раздел: Медицина
Названа новая опасность красного мяса
При переваривании красного мяса кишечными бактериями вырабатывается триметиламиноксид.
Диетологи из Американской кардиологической ассоциации провели несколько исследований и порекомендовали уменьшить количество красного мяса в рационе питания. Лучше всего заменить этот продукт курицей или рыбой без кожи.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
После двух исследований ученые выяснили, что частое потребление красного мяса увеличивает выработку химического вещества - триметиламиноксида (TMAO), которое приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Также специалисты сделали открытие, что данный продукт может оказывать отрицательное воздействие на функцию почек. Об этом рассказал доктор Стэнли Хейзен из Кливлендской клиники в США.
Уменьшение этого химического вещества может стать способом лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Первое исследование показало, что диета, включающая в себя красное мясо, способствует повышению ТМАО в 10 раз за 10 месяцев. Прекращение такого рациона позволило снизить уровень ТМАО до нормы за четыре недели.
Второе исследование показало, что у вегетарианцев этот процесс происходит медленнее, если они начинают употреблять мясо в пищу.
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Специалисты рекомендуют придерживаться здорового питания, ограничивающего потребление красного мяса, независимо от возраста. Они отмечают, что лучше увеличить в своем рационе фрукты, овощи, бобовые, нежирные молочные и цельнозерновые продукты.
Диетологи из Американской кардиологической ассоциации провели несколько исследований и порекомендовали уменьшить количество красного мяса в рационе питания. Лучше всего заменить этот продукт курицей или рыбой без кожи.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
После двух исследований ученые выяснили, что частое потребление красного мяса увеличивает выработку химического вещества - триметиламиноксида (TMAO), которое приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Также специалисты сделали открытие, что данный продукт может оказывать отрицательное воздействие на функцию почек. Об этом рассказал доктор Стэнли Хейзен из Кливлендской клиники в США.
Уменьшение этого химического вещества может стать способом лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Первое исследование показало, что диета, включающая в себя красное мясо, способствует повышению ТМАО в 10 раз за 10 месяцев. Прекращение такого рациона позволило снизить уровень ТМАО до нормы за четыре недели.
Второе исследование показало, что у вегетарианцев этот процесс происходит медленнее, если они начинают употреблять мясо в пищу.
Читайте также: Названа новая опасность использования смартфонов
Специалисты рекомендуют придерживаться здорового питания, ограничивающего потребление красного мяса, независимо от возраста. Они отмечают, что лучше увеличить в своем рационе фрукты, овощи, бобовые, нежирные молочные и цельнозерновые продукты.
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