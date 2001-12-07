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Раздел: Медицина  
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Врачи рассказали, какие продукты есть при нехватке кальция

Врачи рассказали, какие продукты есть при нехватке кальцияЧеловеку нужно употреблять много кальция в день.

Ни для кого не секрет, что недостаток кальция в организме приводит к серьезным последствиям. Из-за его нехватки становятся хрупкими кости, портятся зубы. Диетологи назвали продукты, в которых кальция содержится не меньше, чем в молоке. Американский диетолог Брижит Цейтлин отметил, что чем старше человек - тем больше ему необходимо кальция в организме.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.

«Этот элемент предотвращает развитие остеопороза – заболевания, ведущего к повышенной ломкости костей», - сообщил Цейтлинг.

Кальций очень важен для правильной работы мышц, а также регулирования нервных импульсов и сердечно-сосудистой системы. По мнению диетологов, суточная норма потребления кальция должна составлять от 1000 до 1200 мг. Отметим, что в стакане молока содержится около 300 мг кальция.
Продукты с большим содержанием кальция:

Сыр тофу.
Этот сыр идеален для вегетарианцев, но не только Попробуйте добавить несколько кусочков в салат, он станет еще более вкусным.

Лосось.
Эта рыба не только незаменимый источник жиров Омега-3, но также в 200 г свежего лосося содержится 400 мг кальция.

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Сардины.
В средиземноморской рыбе много витамина D, помимо кальция и полезных жиров.

Нут.
Растительный белок, богатый клетчаткой.

Сыр рикотта.
Итальянский сыр, который советуют употреблять с фруктами.
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 Теги: продукты, медики, кальций

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Сегодня, 21:23 » Автор: Едгар Букмирза
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