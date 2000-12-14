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Эти привычные продукты лучше исключить из повседневного рациона

Эти привычные продукты лучше исключить из повседневного рационаЭксперт перечислил наиболее вредные продукты

Многие привычные нам блюда и продукты несут огромную опасность здоровью и могут стать причиной развития множества тяжелых недугов. Об этом рассказала врач Виктория Савицкая, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

Наиболее вредными блюдами, как известно, торгуют в фаст-фудах, но если лепешками с начинками или печеной картошкой по-селянски за неимением выбора периодически еще можно перекусить, что от таких блюд, как жареные крылышки, картофель фри, кольца лука или кальмара эсперт советует отказаться раз и навсегда.

«Причина в тепловой обработке продуктов, ведь все они жарятся во фритюре и вбирают в себя огромное количество масла, а вместе с ним и канцерогенов. Особенно опасны продукты, которые жарятся на уже использованном масле, а этим, увы, грешат большинство кафе быстрого обслуживания, ведь часто менять масло и не выгодно, и довольно долго», - отметила врач.

Очень вредны различные майонезы, соусы и кетчупы, с которыми принято употреблять многие повседневные блюда и продукты.

«Все магазинные соусы и заправки к салатам и вторым блюдам просто напичканы различными усилителями вкуса, консервантами и прочей «гадостью». Но это полбеды, куда хуже, что при его промышленном изготовлении зачастую используют трасн-изомеры жирных кислот. Они провоцируют образования злокачественных опухолей, негативно влияют на функции печени и почек, раздражают желудок и ведут к болезням органов ЖКТ», - предупредила врач.

Одним из самых опасных продуктов диетологи считают чипсы. Во время процесса жарки в картофеле вырабатывается газ акриламид. Попадая в организм человека, он может спровоцировать раковые заболевания. Это вещество тем опаснее, чем больше мы его получаем.

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«Очень опасными в нашем повседневном меню являются различные виды свежей дрожжевой выпечки. В ней специалисты обнаруживают просто огромное количество транс-жиров, впрочем, как в пирожных и тортах. Такие продукты нарушают процесс пищеварения и обмен веществ, провоцируют развитие болезней внутренних органов, потому употреблять такие продукты врачи рекомендуют как можно реже, в идеале – только на праздники и небольшими порциями», - предупредила эксперт.
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 Теги: продукты, здоровье

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Сегодня, 00:52 » Автор: Татьяна Ларина
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