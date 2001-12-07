Раздел: Медицина
Ученые создали экспресс-метод анализа инфекций
У специалистов в кабинетах может появиться очень полезный помощник.
Обычно для этого используют чашку Петри, в которой микроб "вызревает" 5-7 дней, после чего его можно исследовать под микроскопом. А новый метод основан на миниатюрной "лаборатории-на-чипе", которая уместится на ладони.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Благодаря специальной технологии и нанопористым пластинам бактерии в ней можно "поймать" на ранней стадии роста: весь анализ автоматизирован и занимает чуть больше трех часов.
Такой экспресс-тест может определять до четырех патогенов одновременно. При этом всего в его "багаже" - 20 самых распространенных инфекций, с которыми чаще всего сталкиваются врачи.
Читайте также: Японские ученые назвали самый легкий метод экспресс-похудения
А это значит, что у специалистов в кабинетах может появиться очень полезный помощник: им не придется назначать антибиотики методом "проб и ошибок" - достаточно взять анализ, и через три часа он покажет, какой микроб "завелся" у больного и каким препаратом эффективнее лечить.
Разработчики уже получили патент на технологию и планируют запустить ее в производство.
Обычно для этого используют чашку Петри, в которой микроб "вызревает" 5-7 дней, после чего его можно исследовать под микроскопом. А новый метод основан на миниатюрной "лаборатории-на-чипе", которая уместится на ладони.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Благодаря специальной технологии и нанопористым пластинам бактерии в ней можно "поймать" на ранней стадии роста: весь анализ автоматизирован и занимает чуть больше трех часов.
Такой экспресс-тест может определять до четырех патогенов одновременно. При этом всего в его "багаже" - 20 самых распространенных инфекций, с которыми чаще всего сталкиваются врачи.
Читайте также: Японские ученые назвали самый легкий метод экспресс-похудения
А это значит, что у специалистов в кабинетах может появиться очень полезный помощник: им не придется назначать антибиотики методом "проб и ошибок" - достаточно взять анализ, и через три часа он покажет, какой микроб "завелся" у больного и каким препаратом эффективнее лечить.
Разработчики уже получили патент на технологию и планируют запустить ее в производство.
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