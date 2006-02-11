Минус 4 кг за три дня: эффективная диета для любителей кефира

Кефирная диета является одной из самых жёстких.



На этой монодиете нужно употреблять только натуральный кефир из забродившего молока с бактериями. При этом вода запрещена.



Об этом пишет



Такой «жесткий» вид похудения не рекомендуется людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом или почками, а также индивидуальная непереносимость кисломолочных продуктов. Можно держать кефирную диету от 1 до 7 дней, но мы остановимся на оптимальном варианте – 3 днях. За это время можно сбросить 3-4 кг веса. На 1-й день нужно выпить полтора литра кефира равными порциями.



Если вы не можете себя заставить пить только кефир, можно добавить небольшое количество овощей, лучше всего подойдут огурцы.



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Для тех, у кого не получится с кефиром и огурцами, можно на завтрак «подключить» ложку отрубей, а на обед съесть овощной салат с оливковым маслом. Помните, что эти три дня нельзя пить никакой другой жидкости, кроме кефира. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На этой монодиете нужно употреблять только натуральный кефир из забродившего молока с бактериями. При этом вода запрещена.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на uanova Такой «жесткий» вид похудения не рекомендуется людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом или почками, а также индивидуальная непереносимость кисломолочных продуктов. Можно держать кефирную диету от 1 до 7 дней, но мы остановимся на оптимальном варианте – 3 днях. За это время можно сбросить 3-4 кг веса. На 1-й день нужно выпить полтора литра кефира равными порциями.Если вы не можете себя заставить пить только кефир, можно добавить небольшое количество овощей, лучше всего подойдут огурцы.Для тех, у кого не получится с кефиром и огурцами, можно на завтрак «подключить» ложку отрубей, а на обед съесть овощной салат с оливковым маслом. Помните, что эти три дня нельзя пить никакой другой жидкости, кроме кефира.





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