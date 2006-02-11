Раздел: Медицина
Врачи назвали напиток, защищающий от рака кишечника
Этот напиток также снижает уровень холестерина в крови.
О целебных свойствах кефира мало кто знает. Кефир - кисломолочный напиток, содержащий полезные бактерии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Эти бактерии помогают сбросить лишний вес, нормализовать работу кишечника, но и не только этим кефир можно сравнить с целебным напитком.
Какими свойствами обладает кефир:
Кефир регулирует работу кишечника, особенно он полезен детям и людям пожилого возраста, перенесших кишечные инфекции. Кефир способен восстановить микрофлору кишечника при дисбактериозе.
Кефир содержит молочнокислые и бифидобактерии, которые подавляют рост и развитие болезнетворных организмов.
При принятии антибиотиков кефир минимизирует их губительное воздействие на полезные бактерии кишечника.
Кефир обеспечивает наш организм питательными веществами.
Кефир необходимо принимать для профилактики запоров.
Кефир способен снизить уровень холестерина в крови.
Кефир предупреждает раковые опухоли толстого кишечника и прямой кишки.
Кефир улучшает работу иммунной системы.
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Кефир - один из первых источников белка и кальция. Кальций укрепляет кости, особенно у детей.
Он быстро усваивается в организме, поэтому кисломолочный продукт считается легким для организма.
О целебных свойствах кефира мало кто знает. Кефир - кисломолочный напиток, содержащий полезные бактерии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Эти бактерии помогают сбросить лишний вес, нормализовать работу кишечника, но и не только этим кефир можно сравнить с целебным напитком.
Какими свойствами обладает кефир:
Кефир регулирует работу кишечника, особенно он полезен детям и людям пожилого возраста, перенесших кишечные инфекции. Кефир способен восстановить микрофлору кишечника при дисбактериозе.
Кефир содержит молочнокислые и бифидобактерии, которые подавляют рост и развитие болезнетворных организмов.
При принятии антибиотиков кефир минимизирует их губительное воздействие на полезные бактерии кишечника.
Кефир обеспечивает наш организм питательными веществами.
Кефир необходимо принимать для профилактики запоров.
Кефир способен снизить уровень холестерина в крови.
Кефир предупреждает раковые опухоли толстого кишечника и прямой кишки.
Кефир улучшает работу иммунной системы.
Читайте также: Названа специя, помогающая при зубной боли
Кефир - один из первых источников белка и кальция. Кальций укрепляет кости, особенно у детей.
Он быстро усваивается в организме, поэтому кисломолочный продукт считается легким для организма.
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