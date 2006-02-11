Раздел: Медицина
Медики рассказали, почему бумажный порез такой болезненный
Бумага изготавливается из древесины.
Одна из самых неприятных ран - это бумажный порез. Листок бумаги оставляет едва заметную ранку, которая очень сильно болит. Многие замечали, что при порезе от ножа, даже если сама ранка будет больше, боль не такая сильная и забывается довольно быстро.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Все дело в том, что бумага изготавливается из древесины. И если на первый взгляд, край бумаги кажется ровным и гладким, то под микроскопом он выглядит как зазубренная пила. В итоге бумажный край оставляет неровный порез. Многие эксперты советуют для облегчения боли от подобного пореза промыть рану проточной водой, чтобы избавиться от волокон.
Дерматолог Хейли Голдбах из Университета Калифорнии рассказал, что порезы на пальцах заживают дольше. Это связано с тем, что люди активно пользуются руками и изолировать рану становится сложнее. Доктор объяснил, что когда рана глубокая, тело начинает формировать тромбы, которые останавливают кровотечение, а сверху образуется защитная корочка.
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В случае с бумажным порезом этого не происходит, потому что ранка недостаточно глубокая, чтобы запустить механизм свертывания крови и коже требуется дольше времени на заживление.
Одна из самых неприятных ран - это бумажный порез. Листок бумаги оставляет едва заметную ранку, которая очень сильно болит. Многие замечали, что при порезе от ножа, даже если сама ранка будет больше, боль не такая сильная и забывается довольно быстро.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Все дело в том, что бумага изготавливается из древесины. И если на первый взгляд, край бумаги кажется ровным и гладким, то под микроскопом он выглядит как зазубренная пила. В итоге бумажный край оставляет неровный порез. Многие эксперты советуют для облегчения боли от подобного пореза промыть рану проточной водой, чтобы избавиться от волокон.
Дерматолог Хейли Голдбах из Университета Калифорнии рассказал, что порезы на пальцах заживают дольше. Это связано с тем, что люди активно пользуются руками и изолировать рану становится сложнее. Доктор объяснил, что когда рана глубокая, тело начинает формировать тромбы, которые останавливают кровотечение, а сверху образуется защитная корочка.
Читайте также: Медики рассказали, почему гамбургеры не такие вредные, как мы думаем
В случае с бумажным порезом этого не происходит, потому что ранка недостаточно глубокая, чтобы запустить механизм свертывания крови и коже требуется дольше времени на заживление.
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