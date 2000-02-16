Раздел: Медицина
Врачи объяснили, как ношение шапки может навредить организму
Шапка является идеальной средой для размножения бактерий.
Врачи отмечают, что такой нужный головной убор, как зимняя шапка, может стать источником проблем со здоровьем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Hyser.
Все дело в том, что при ежедневной их носке, шапки быстро загрязняются и превосходной питательной средой для размножения различных бактерий.
Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют иметь в своем гардеробе несколько шапок, чтобы была возможность их регулярно стирать. Это относится и к перчаткам.
Врач-дерматолог Ирина Борисова посоветовала стирать головные уборы не реже, чем один раз в две недели, а перчатки еще чаще, ведь ими мы дотрагиваемся до самых грязных мест плюс через поры выделяется пот.
Также он сакценировала внимание, что шапка может спровоцировать высыпания из-за ее загрязнений. Также грязная шапка провоцирует быстрое загрязнение волос.
Стирать теплые вещи вроде зимних шапок и перчаток, помимо регулярной частоты, нужно с соблюдением некоторых правил. Так, например, лучше стирать эти вещи вручную – это позволит избежать деформации от стирки в машинке.
Шерстяные аксессуары по правилам замачивают в теплой воде не выше 35 градусов, чтобы они не сели. После стирки их необходимо тщательно прополоскать – многие моющие средства остаются на поверхности тканей после стирок.
По мнению экспертов, зимние шапки лучше не стирать с помощью порошков, так как их ингредиенты агрессивны и могут, оставшись на вещи, спровоцировать раздражения и другие нежелательные реакции. Используйте более мягкие моющие вещи, можно воспользоваться обычным мылом или шампунем.
В народе считается, что шапку зимой нужно носить обязательно, потому что большая часть тепла теряется через голову и увеличивается опасность замерзнуть.
Медики объяснили, что причины несколько другие, но носить шапку обязательно.
При низкой температуре и ветрености на улице голова подвергается охлаждению и сужаются сосуды, ухудшается кровообращение и появляется дрожь в теле. Голова является своеобразной крышкой сосуда – вашего тела. Если вы его открываете, начинают мерзнуть и руки, и ноги, несмотря на то, что они ответственно утеплены.
Шапка защищает не только голову, но и уши от ветра и мороза. Так, без шапки увеличивается вероятность заработать отит. Кроме того увеличивается риск простудных заболеваний – ринит, гайморит, ангина. Это связано также с тем, что во время охлаждения снижается иммунитет и как следствие к человеку проще липнут микробы, вирусы и бактерии.
На сильном морозе в мозг поступает большее количество крови, чем обычно. Именно потому вы можете почувствовать в первые минуты пребывания на холоде судорожные боли. Они могут сопровождать вас и дальше (из-за повреждения сосудов), независимо от места нахождения.
А лицо может пострадать таким образом: из-за переохлаждения случается невралгия тройничного и лицевого нерва. Вследствие этой болезни есть вероятность, что схватит паралич, и половина лица будет перекошена. Поэтому обязательно обратитесь к врачу, если часто ощущаете сильную стреляющую боль на морозе.
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Также на морозе, если ходить без шапки, могут возникнуть проблемы с волосами. И все из-за сужения сосудов. Благодаря морозу снижается питание волосяных луковиц, что ведет к уменьшению густоты волос, а также волосы пересушиваются и становятся тусклыми.
Врачи отмечают, что такой нужный головной убор, как зимняя шапка, может стать источником проблем со здоровьем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Hyser.
Все дело в том, что при ежедневной их носке, шапки быстро загрязняются и превосходной питательной средой для размножения различных бактерий.
Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют иметь в своем гардеробе несколько шапок, чтобы была возможность их регулярно стирать. Это относится и к перчаткам.
Врач-дерматолог Ирина Борисова посоветовала стирать головные уборы не реже, чем один раз в две недели, а перчатки еще чаще, ведь ими мы дотрагиваемся до самых грязных мест плюс через поры выделяется пот.
Также он сакценировала внимание, что шапка может спровоцировать высыпания из-за ее загрязнений. Также грязная шапка провоцирует быстрое загрязнение волос.
Стирать теплые вещи вроде зимних шапок и перчаток, помимо регулярной частоты, нужно с соблюдением некоторых правил. Так, например, лучше стирать эти вещи вручную – это позволит избежать деформации от стирки в машинке.
Шерстяные аксессуары по правилам замачивают в теплой воде не выше 35 градусов, чтобы они не сели. После стирки их необходимо тщательно прополоскать – многие моющие средства остаются на поверхности тканей после стирок.
По мнению экспертов, зимние шапки лучше не стирать с помощью порошков, так как их ингредиенты агрессивны и могут, оставшись на вещи, спровоцировать раздражения и другие нежелательные реакции. Используйте более мягкие моющие вещи, можно воспользоваться обычным мылом или шампунем.
В народе считается, что шапку зимой нужно носить обязательно, потому что большая часть тепла теряется через голову и увеличивается опасность замерзнуть.
Медики объяснили, что причины несколько другие, но носить шапку обязательно.
При низкой температуре и ветрености на улице голова подвергается охлаждению и сужаются сосуды, ухудшается кровообращение и появляется дрожь в теле. Голова является своеобразной крышкой сосуда – вашего тела. Если вы его открываете, начинают мерзнуть и руки, и ноги, несмотря на то, что они ответственно утеплены.
Шапка защищает не только голову, но и уши от ветра и мороза. Так, без шапки увеличивается вероятность заработать отит. Кроме того увеличивается риск простудных заболеваний – ринит, гайморит, ангина. Это связано также с тем, что во время охлаждения снижается иммунитет и как следствие к человеку проще липнут микробы, вирусы и бактерии.
На сильном морозе в мозг поступает большее количество крови, чем обычно. Именно потому вы можете почувствовать в первые минуты пребывания на холоде судорожные боли. Они могут сопровождать вас и дальше (из-за повреждения сосудов), независимо от места нахождения.
А лицо может пострадать таким образом: из-за переохлаждения случается невралгия тройничного и лицевого нерва. Вследствие этой болезни есть вероятность, что схватит паралич, и половина лица будет перекошена. Поэтому обязательно обратитесь к врачу, если часто ощущаете сильную стреляющую боль на морозе.
Читайте также: Заявления ученых о вреде куриных яиц оказались некорректными
Также на морозе, если ходить без шапки, могут возникнуть проблемы с волосами. И все из-за сужения сосудов. Благодаря морозу снижается питание волосяных луковиц, что ведет к уменьшению густоты волос, а также волосы пересушиваются и становятся тусклыми.
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