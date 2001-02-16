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Раздел: Медицина  
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Медики поделились советами для продления молодости организма

Медики поделились советами для продления молодости организма В список вошли шесть факторов, замедляющих старение.

Ученые заявляют, что скорость старения людей на 20% зависит от генетики, и за счет образа жизни вполне возможно замедлить старение и продлить молодость организма. Какие же факторы позволяют сделать это своими силами? Рассказывает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Фактор первый: физическая активность

Исследование ученых из Университета Квинса (Канада) и Федерального университета Рио-де-Жанейро (Бразилия) показало, что при физических упражнениях активнее вырабатывается белок иризин, который нейтрализует симптомы болезни Альцгеймера. Чем человек подвижнее, тем моложавее – это закономерность.

Фактор второй: комплексная профилактика

По данным 12-летнего исследования ученых из Университета Дьюка, Еврейского университета в Иерусалиме и Королевского колледжа в Лондоне, комплекс из регулярных физических нагрузок, правильного питания, периодических медосмотров и отказа от сигарет оказывает очень большое влияние на процессы старения. Тем, кто не хочет состариться раньше времени, следует его соблюдать.

Фактор третий: легкий характер

Результаты исследования, опубликованного в журнале Nature Medicine, говорят о том, что быстрее стареют те люди, которые стары психологически – они не открыты для изучения всего нового, малоподвижны, депрессивны, замкнуты.

Фактор четвертый: контроль над сладким

Английские и немецкие ученые-генетики заявили о том, что употребление сладкого сокращает жизнь. Вместо разнообразных готовых сладостей и выпечки они советуют есть грецкие орехи, гранаты и клубнику – это поможет замедлить старение.

Фактор пятый: острота

Продолжительность жизни людей, которые употребляют перец чили, выше в среднем на 13%. Капсаицин, который содержится в перце чили, препятствует ожирению, уменьшает риск сердечно-сосудистых и легочных заболеваний, оказывает антимикробные свойства и улучшает состав микрофолоры.

Фактор шестой: защищенность от стрессов

Американские генетики доказали: чем меньше человек нервничает, тем медленнее стареет. Депрессия и стресс могут влиять на работе гена ANK3, отвечающего за функционирование клеточных мембран.

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У людей, переживших серьезный стресс, депрессию, пытавшихся покончить с собой, наблюдается гиперактивность ANK3 уже в молодом возрасте, что оборачивается преждевременным старением.
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 Теги: молодость, старение

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