Раздел: Медицина
Медики поделились советами для продления молодости организма
В список вошли шесть факторов, замедляющих старение.
Ученые заявляют, что скорость старения людей на 20% зависит от генетики, и за счет образа жизни вполне возможно замедлить старение и продлить молодость организма. Какие же факторы позволяют сделать это своими силами? Рассказывает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Фактор первый: физическая активность
Исследование ученых из Университета Квинса (Канада) и Федерального университета Рио-де-Жанейро (Бразилия) показало, что при физических упражнениях активнее вырабатывается белок иризин, который нейтрализует симптомы болезни Альцгеймера. Чем человек подвижнее, тем моложавее – это закономерность.
Фактор второй: комплексная профилактика
По данным 12-летнего исследования ученых из Университета Дьюка, Еврейского университета в Иерусалиме и Королевского колледжа в Лондоне, комплекс из регулярных физических нагрузок, правильного питания, периодических медосмотров и отказа от сигарет оказывает очень большое влияние на процессы старения. Тем, кто не хочет состариться раньше времени, следует его соблюдать.
Фактор третий: легкий характер
Результаты исследования, опубликованного в журнале Nature Medicine, говорят о том, что быстрее стареют те люди, которые стары психологически – они не открыты для изучения всего нового, малоподвижны, депрессивны, замкнуты.
Фактор четвертый: контроль над сладким
Английские и немецкие ученые-генетики заявили о том, что употребление сладкого сокращает жизнь. Вместо разнообразных готовых сладостей и выпечки они советуют есть грецкие орехи, гранаты и клубнику – это поможет замедлить старение.
Фактор пятый: острота
Продолжительность жизни людей, которые употребляют перец чили, выше в среднем на 13%. Капсаицин, который содержится в перце чили, препятствует ожирению, уменьшает риск сердечно-сосудистых и легочных заболеваний, оказывает антимикробные свойства и улучшает состав микрофолоры.
Фактор шестой: защищенность от стрессов
Американские генетики доказали: чем меньше человек нервничает, тем медленнее стареет. Депрессия и стресс могут влиять на работе гена ANK3, отвечающего за функционирование клеточных мембран.
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У людей, переживших серьезный стресс, депрессию, пытавшихся покончить с собой, наблюдается гиперактивность ANK3 уже в молодом возрасте, что оборачивается преждевременным старением.
Ученые заявляют, что скорость старения людей на 20% зависит от генетики, и за счет образа жизни вполне возможно замедлить старение и продлить молодость организма. Какие же факторы позволяют сделать это своими силами? Рассказывает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Фактор первый: физическая активность
Исследование ученых из Университета Квинса (Канада) и Федерального университета Рио-де-Жанейро (Бразилия) показало, что при физических упражнениях активнее вырабатывается белок иризин, который нейтрализует симптомы болезни Альцгеймера. Чем человек подвижнее, тем моложавее – это закономерность.
Фактор второй: комплексная профилактика
По данным 12-летнего исследования ученых из Университета Дьюка, Еврейского университета в Иерусалиме и Королевского колледжа в Лондоне, комплекс из регулярных физических нагрузок, правильного питания, периодических медосмотров и отказа от сигарет оказывает очень большое влияние на процессы старения. Тем, кто не хочет состариться раньше времени, следует его соблюдать.
Фактор третий: легкий характер
Результаты исследования, опубликованного в журнале Nature Medicine, говорят о том, что быстрее стареют те люди, которые стары психологически – они не открыты для изучения всего нового, малоподвижны, депрессивны, замкнуты.
Фактор четвертый: контроль над сладким
Английские и немецкие ученые-генетики заявили о том, что употребление сладкого сокращает жизнь. Вместо разнообразных готовых сладостей и выпечки они советуют есть грецкие орехи, гранаты и клубнику – это поможет замедлить старение.
Фактор пятый: острота
Продолжительность жизни людей, которые употребляют перец чили, выше в среднем на 13%. Капсаицин, который содержится в перце чили, препятствует ожирению, уменьшает риск сердечно-сосудистых и легочных заболеваний, оказывает антимикробные свойства и улучшает состав микрофолоры.
Фактор шестой: защищенность от стрессов
Американские генетики доказали: чем меньше человек нервничает, тем медленнее стареет. Депрессия и стресс могут влиять на работе гена ANK3, отвечающего за функционирование клеточных мембран.
Читайте также: Врачи объяснили, как ношение шапки может навредить организму
У людей, переживших серьезный стресс, депрессию, пытавшихся покончить с собой, наблюдается гиперактивность ANK3 уже в молодом возрасте, что оборачивается преждевременным старением.
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