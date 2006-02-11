Раздел: Медицина
Диетолог рассказал о вреде раздельного питания
Как правильно есть на диете.
Раздельное питание – это система питания, которую предложили врач Уильям Хэй и натуропат Герберт Шелтон. Она предполагает, что существуют несовместимые продукты, которые нужно есть отдельно, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Поклонники такой системы питания считают, что запрещено употреблять определенные комбинации продуктов: углеводы с кислой пищей; белок с углеводами; жиры с белками; кислые фрукты с белками, и тому подобное.
Однако диетолог Альбина Комиссарова не согласен с этой теорией. Она отмечает, что пищеварение начинается уже во рту, продолжается в желудке и идет в отделах кишечника.
А вся еда, которая попадает в наш организм распадается на более мелкие молекулы (как белки на аминокислоты, например) с помощью специальных ферментов.
Если человек смешивает пищу, то она хорошо расщепляется и усваивается – ферменты имеют свои точки программы, но не мешают работе друг друга, а скорее дополняют.
Диетолог Альбина Комиссарова: "Практически не существует продуктов, которые содержат только один микронутриент, разве что белок яйца или белый сахар. Например, белый йогурт содержит 5 граммов белка и 3,5 грамма углеводов, что уже его делает смешанной пищей".
Поклонники теории раздельного питания считают, что для переваривания белков требуется кислая среда, а для углеводов – щелочная и поэтому смешанная пища не переваривается.
Диетолог отмечает, что это не так. Среда в различных отделах желудочно-кишечного тракта более или менее постоянное и не меняется от вида продуктов. Оно идеально подходит для полноценного переваривания пищи.
То есть система раздельного питания является антинаучной. Поэтому можно и нужно употреблять пищу в обычном режиме.
"Любое зацикливание на определенной системе питания, соблюдение таблиц, исключение определенных продуктов, ведет к повышенному вниманию к питанию и снижению калорийности рациона, поэтому мы худеем (чувствуем себя лучше)".
Читайте также: Диетолог рассказал о вреде "разгрузочных" дней после праздников
Такое зацикливание, по словам эксперта, является опасным. Кроме этого, человек лишает себя разнообразия и любимых сочетаний продуктов.
Раздельное питание – это система питания, которую предложили врач Уильям Хэй и натуропат Герберт Шелтон. Она предполагает, что существуют несовместимые продукты, которые нужно есть отдельно, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Поклонники такой системы питания считают, что запрещено употреблять определенные комбинации продуктов: углеводы с кислой пищей; белок с углеводами; жиры с белками; кислые фрукты с белками, и тому подобное.
Однако диетолог Альбина Комиссарова не согласен с этой теорией. Она отмечает, что пищеварение начинается уже во рту, продолжается в желудке и идет в отделах кишечника.
А вся еда, которая попадает в наш организм распадается на более мелкие молекулы (как белки на аминокислоты, например) с помощью специальных ферментов.
Если человек смешивает пищу, то она хорошо расщепляется и усваивается – ферменты имеют свои точки программы, но не мешают работе друг друга, а скорее дополняют.
Диетолог Альбина Комиссарова: "Практически не существует продуктов, которые содержат только один микронутриент, разве что белок яйца или белый сахар. Например, белый йогурт содержит 5 граммов белка и 3,5 грамма углеводов, что уже его делает смешанной пищей".
Поклонники теории раздельного питания считают, что для переваривания белков требуется кислая среда, а для углеводов – щелочная и поэтому смешанная пища не переваривается.
Диетолог отмечает, что это не так. Среда в различных отделах желудочно-кишечного тракта более или менее постоянное и не меняется от вида продуктов. Оно идеально подходит для полноценного переваривания пищи.
То есть система раздельного питания является антинаучной. Поэтому можно и нужно употреблять пищу в обычном режиме.
"Любое зацикливание на определенной системе питания, соблюдение таблиц, исключение определенных продуктов, ведет к повышенному вниманию к питанию и снижению калорийности рациона, поэтому мы худеем (чувствуем себя лучше)".
Читайте также: Диетолог рассказал о вреде "разгрузочных" дней после праздников
Такое зацикливание, по словам эксперта, является опасным. Кроме этого, человек лишает себя разнообразия и любимых сочетаний продуктов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
388
0
Оставьте свой комментарий