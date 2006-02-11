» » Назван десерт, который полезно есть каждое утро
Раздел: Медицина  
0

Назван десерт, который полезно есть каждое утро

Назван десерт, который полезно есть каждое утроХорошие новости для сладкоежек.

Мороженое - это один из наиболее полулярных и любимых десертов людей всех возрастов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Нealthystyle.

В ходе проведения опытов эксперты задействовали добровольцев, которые регулярно ели мороженое на завтрак, а затем выполняли тестовые задания.

Научные работники реализовали уникальный в своем роде эксперимент, итог которого позволил врачам зафиксировать интересную закономерность.

Оказалось, что регулярное употребление мороженого по утрам способствует развитию умственных способностей у людей.

По словам ученых, данный продукт стимулирует активную деятельность головного мозга, улучшая интеллект. Такой вывод сделали ученые из клинического центра, расположенного в Японии. Инициаторы исследований из Университета Керин сообщили, что съедая мороженное утром, человек существенно увеличивает собственную мозговую активность.

Медики утверждают, что в процессе осуществления испытаний им не удалось выяснить причину, из-за которой мороженое оказывает такое влияние на центральный отдел нервной системы человека. Японские специалисты заявили, что активность головного мозга возрастает после того, как люди съедают мороженое.

Читайте также: Назван идеальный десерт для здоровья

В ходе проведения опытов эксперты задействовали добровольцев, которые регулярно ели мороженое на завтрак, а затем выполняли тестовые задания, определяющие степень их мозговой активности.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: мороженое, утро, каждый день, польза

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:21 » Автор: Алена Шимко
     1217
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх