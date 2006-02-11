Раздел: Медицина
Медики рассказали, как справиться с похмельем
Лучше не принимать обезболивающие.
Хотя бы раз в жизни мы все испытывали это чувство. Тошнота, головная боль и нежелание выходить куда-то сопровождают любое похмелье. Как с ним справиться, чтобы весь выходной не проводить в горизонтальном положении?
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Плотно поужинайте перед вечеринкой
Пить на голодный желудок - очень плохая идея. Алкоголь может повредить стенки желудка и очень навредит организму. Если плотно поесть, он будет всасываться медленнее, а вы будете не так быстро пьянеть. Рекомендуются продукты из цельного зерна: хлеб, макароны, каши. Некоторые исследования также показали, что аминокислоты спаржи могут помочь предотвратить похмелье.
Откажитесь от лекарств в пользу витаминов
Лучше не принимать обезболивающие - они могут повредить слизистую желудка, а от этого станет еще хуже. К тому же они разрушают печень после употребления алкоголя. Не возлагайте больших надежд и на лекарства от похмелья - большинство людей отмечают их бездейственность. Обратите внимание на витамины. Употребление алкоголя понижает иммунитет и истощает запасы питательных веществ в организме. Впейте витамин С, В12 и фолиевую кислоту.
Пейте больше жидкости
Вода наполнит обезвоженный от спиртного организм. Пейте ее небольшими глотками в течение дня. Для восстановления хорошо подойдут яблочный и клюквенный соки - в них содержится достаточно фруктозы и витаминов. Откажитесь от цитрусовых - они плохо влияют на желудок. Хорошо подойдет рассол. В его составе есть уксус, соль и вода, которые пополнят баланс жидкости и восполнят уровень электролитов.
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Выбирайте белково-углеводный завтрак
Несмотря на то, что организм требует жирной пищи, лучше от нее отказаться. Яйца и куриный бульон содержат полезные аминокислоты, а также натрий и цистеин, которые помогут восстановлению организма. Подойдет и классическая овсянка - в ней есть витамин В, кальций, магний и железо, а еще достаточно сахара, чтобы вызвать всплеск энергии.
Хотя бы раз в жизни мы все испытывали это чувство. Тошнота, головная боль и нежелание выходить куда-то сопровождают любое похмелье. Как с ним справиться, чтобы весь выходной не проводить в горизонтальном положении?
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Плотно поужинайте перед вечеринкой
Пить на голодный желудок - очень плохая идея. Алкоголь может повредить стенки желудка и очень навредит организму. Если плотно поесть, он будет всасываться медленнее, а вы будете не так быстро пьянеть. Рекомендуются продукты из цельного зерна: хлеб, макароны, каши. Некоторые исследования также показали, что аминокислоты спаржи могут помочь предотвратить похмелье.
Откажитесь от лекарств в пользу витаминов
Лучше не принимать обезболивающие - они могут повредить слизистую желудка, а от этого станет еще хуже. К тому же они разрушают печень после употребления алкоголя. Не возлагайте больших надежд и на лекарства от похмелья - большинство людей отмечают их бездейственность. Обратите внимание на витамины. Употребление алкоголя понижает иммунитет и истощает запасы питательных веществ в организме. Впейте витамин С, В12 и фолиевую кислоту.
Пейте больше жидкости
Вода наполнит обезвоженный от спиртного организм. Пейте ее небольшими глотками в течение дня. Для восстановления хорошо подойдут яблочный и клюквенный соки - в них содержится достаточно фруктозы и витаминов. Откажитесь от цитрусовых - они плохо влияют на желудок. Хорошо подойдет рассол. В его составе есть уксус, соль и вода, которые пополнят баланс жидкости и восполнят уровень электролитов.
Читайте также: Медики рассказали, как быстро справиться с экземой
Выбирайте белково-углеводный завтрак
Несмотря на то, что организм требует жирной пищи, лучше от нее отказаться. Яйца и куриный бульон содержат полезные аминокислоты, а также натрий и цистеин, которые помогут восстановлению организма. Подойдет и классическая овсянка - в ней есть витамин В, кальций, магний и железо, а еще достаточно сахара, чтобы вызвать всплеск энергии.
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