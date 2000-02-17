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Раздел: Медицина  
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Фасоль стала лучшим дешевым продуктом для защиты сердца

Фасоль стала лучшим дешевым продуктом для защиты сердца Оказалось, что она защищает сердце от набора жировой ткани.

Американские специалисты призвали ежедневно съедать по горсти фасоли – такая привычка, по их словам, эффективно оздоровляет сердце и защищает от набора жировой массы. Данное свойство фасоли связано с очень высоким содержанием в ее составе белка и клетчатки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.

Научные работники доказали этот вывод опытами на мышах, страдавших от ожирения. Введение фасоли в рацион питания мышей позволил значительно уменьшить вес грызунов за время эксперимента – этот эффект был связан с тем, что продукт существенно снижал уровень холестерина у животных.

Ученые утверждают, что оздоровительный эффект фасоли в отношении сердца актуален и для рациона людей. Ежедневная порция фасоли действенно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и инсульта, констатировали в итоге авторы исследования.

«Фасоль рекомендуется тем, кто страдает гипертонией, атеросклерозом, неприятностями с сердечным ритмом и прочими заболеваниями сердца и сосудов. Она незаменима для людей с ослабленной и проблемной нервной системой: употребление фасоли быстро помогает восстановить силы. Помимо этого фасоль - отличная профилактика и подспорье в лечении туберкулеза», - об этом говорят данные ученых.

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По словам американских специалистов, бобовые позитивно влияют на состояние пациентов с диабетом 2-го типа. На фоне употребления этих продуктов наблюдается уменьшение процесса повреждения тканей, связанного с переокислением липидов. С чем, в свою очередь, коррелирует и улучшение состояния сердца.
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 Теги: фасоль сердце

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