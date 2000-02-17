Раздел: Медицина
Медики назвали напиток, нормализующий давление
Какао также уменьшает риск возникновения инсульта.
Ученые, представляющие Университетскую клинику Кельна в Германии, провели научное исследование, результаты которого доказали, что какао эффективно снижает давление и как следствие уменьшает риск возникновения инсульта и инфаркта. Данные подтверждены экспериментальным путем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
В исследовании приняли участие две группы добровольцев. В первой команде участники ежедневно употребляли продукты и напитки, содержащие какао. Остальным было предложено употреблять медикаменты, способные бороться с гипертензией. В конце эксперимента ученые провели медицинские исследования, доказавшие, что присутствие какао в ежедневном рационе действительно способствует понижению высоких показателей кровяного давления.
Более того, ученые полагают, что употребление какао, согласно полученным данным, снижает риск возникновения сердечных приступов и инсультов в среднем на 10-20%.
Авторы исследования говорят, что о пользе какао-бобов известно давно. На стабилизацию давлению влияют флавоноиды, которые присутствует в растении. Они нормализуют кровяное давление и улучшают кровоснабжение органов. Как следствие организм освобождается от токсинов, и здоровье человека нормализуется, причем как в физическом, так и в психологическом плане.
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Немецкие ученые считают, что какао эффективнее чая. В этих напитках содержатся разные виды полифенольных соединений, в какао они сильнее. При этом исследователи рекомендуют выбирать продукт без сахара, он полезнее и не так калориен.
Ученые, представляющие Университетскую клинику Кельна в Германии, провели научное исследование, результаты которого доказали, что какао эффективно снижает давление и как следствие уменьшает риск возникновения инсульта и инфаркта. Данные подтверждены экспериментальным путем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
В исследовании приняли участие две группы добровольцев. В первой команде участники ежедневно употребляли продукты и напитки, содержащие какао. Остальным было предложено употреблять медикаменты, способные бороться с гипертензией. В конце эксперимента ученые провели медицинские исследования, доказавшие, что присутствие какао в ежедневном рационе действительно способствует понижению высоких показателей кровяного давления.
Более того, ученые полагают, что употребление какао, согласно полученным данным, снижает риск возникновения сердечных приступов и инсультов в среднем на 10-20%.
Авторы исследования говорят, что о пользе какао-бобов известно давно. На стабилизацию давлению влияют флавоноиды, которые присутствует в растении. Они нормализуют кровяное давление и улучшают кровоснабжение органов. Как следствие организм освобождается от токсинов, и здоровье человека нормализуется, причем как в физическом, так и в психологическом плане.
Читайте также: Названы продукты вызывающие сильную усталость
Немецкие ученые считают, что какао эффективнее чая. В этих напитках содержатся разные виды полифенольных соединений, в какао они сильнее. При этом исследователи рекомендуют выбирать продукт без сахара, он полезнее и не так калориен.
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