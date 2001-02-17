Раздел: Медицина
Названы главные достоинства и недостатки кофе
Употребление этого напитка может нанести как пользу, так и вред для организма.
Эксперты представили список из положительных и отрицательных качеств кофе. Отдельные любители этого напитка могут выпивать сразу несколько чашек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Среди преимуществ указывается способность взбодрить человека. Напиток стимулирует мозговую деятельность, однако в то же время способен спровоцировать рост артериального давления, привести к нарушению метаболизма и другим последствиям.
Желательно употреблять кофе после еды, поскольку в противном случае его влияние окажется скорее отрицательным. Одна чашка кофе в день может служить профилактикой для противодействия формированию в желчном пузыре камней.
Эксперты из Индии отмечают пользу кофе для тех, кто работает в условиях плотного излучения. Напиток помогает преодолеть плохое настроение, поскольку стимулирует выработку серотонина. Любители напитка реже страдают от болезни Альцгеймеру. Кофе может помочь сохранить здоровье глаз, а также приводит к улучшению памяти.
В то де время ученые отмечают, что кофе относится к наркотическим препаратам, из-за чего провоцирует зависимость. В случае отказа может развиться головная боль, сонливость, раздражение, а также утрата концентрации или внимания. Кофеин провоцирует усиление функционирования нервной системы, поскольку та постоянно пребывает в возбужденном состоянии. Напиток может раздражать слизистую и желудок, повышать кислотность. Не рекомендуется пить его в случае проблем с ЖКТ.
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В случае злоупотребления кофе, у человека может наблюдаться учащенное сердцебиение, повышенное артериальное давление. При существовании проблем с сердцем не рекомендуется употреблять напиток. Ученые отмечают, что 1-2 чашки до обеда могут считаться нормальным уровнем потребления.
Эксперты представили список из положительных и отрицательных качеств кофе. Отдельные любители этого напитка могут выпивать сразу несколько чашек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Среди преимуществ указывается способность взбодрить человека. Напиток стимулирует мозговую деятельность, однако в то же время способен спровоцировать рост артериального давления, привести к нарушению метаболизма и другим последствиям.
Желательно употреблять кофе после еды, поскольку в противном случае его влияние окажется скорее отрицательным. Одна чашка кофе в день может служить профилактикой для противодействия формированию в желчном пузыре камней.
Эксперты из Индии отмечают пользу кофе для тех, кто работает в условиях плотного излучения. Напиток помогает преодолеть плохое настроение, поскольку стимулирует выработку серотонина. Любители напитка реже страдают от болезни Альцгеймеру. Кофе может помочь сохранить здоровье глаз, а также приводит к улучшению памяти.
В то де время ученые отмечают, что кофе относится к наркотическим препаратам, из-за чего провоцирует зависимость. В случае отказа может развиться головная боль, сонливость, раздражение, а также утрата концентрации или внимания. Кофеин провоцирует усиление функционирования нервной системы, поскольку та постоянно пребывает в возбужденном состоянии. Напиток может раздражать слизистую и желудок, повышать кислотность. Не рекомендуется пить его в случае проблем с ЖКТ.
Читайте также: Фасоль стала лучшим дешевым продуктом для защиты сердца
В случае злоупотребления кофе, у человека может наблюдаться учащенное сердцебиение, повышенное артериальное давление. При существовании проблем с сердцем не рекомендуется употреблять напиток. Ученые отмечают, что 1-2 чашки до обеда могут считаться нормальным уровнем потребления.
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