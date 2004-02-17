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Врачи рассказали о пользе витамина D3 для организма
Этот витамин жизненно необходим для деятельности сердца.
Проведенное в стенах Университета Лидса исследование показало, что людям с хронической сердечной недостаточностью может быть полезен витамин D3. Специалисты установили, что при его приеме этой категорией пациентов улучшается деятельность миокарда, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Позитивное влияние витамина D3 при сердечной недостаточности было зафиксировано учеными в эксперименте с участием 160 больных, проходивших традиционную терапию (бета-блокаторы, ингибиторы АПФ, кардиостимуляторы). Добровольцы принимали витамин D3 ежедневно в течение года, но некоторым из них вместо витамина выдавалось плацебо.
D3 относится к веществам группы «витаминов L». D3 образуется в коже человека из холестерина при освещении ультрафиолетовыми лучами. Из пищи его источниками являются продукты животного происхождения, в растительных он не содержится.
В финале испытаний обнаружилось, что для части добровольцев прием витамина D3 стал эффективным методом улучшить состояние сердца. Врачи заявили, что этот витамин снижает вероятность того, что человеку с сердечной недостаточностью может понадобиться имплантация дефибриллятора - устройства, корректирующего сердечный ритм.
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«У больных, принимавших витамин D3, наблюдалось значительное улучшение сердечной функции, в частности, увеличение фракции выброса - с 26 % до 34%. В плацебо-группе подобного эффекта мы не выявили», - сообщили авторы проекта.
Проведенное в стенах Университета Лидса исследование показало, что людям с хронической сердечной недостаточностью может быть полезен витамин D3. Специалисты установили, что при его приеме этой категорией пациентов улучшается деятельность миокарда, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Позитивное влияние витамина D3 при сердечной недостаточности было зафиксировано учеными в эксперименте с участием 160 больных, проходивших традиционную терапию (бета-блокаторы, ингибиторы АПФ, кардиостимуляторы). Добровольцы принимали витамин D3 ежедневно в течение года, но некоторым из них вместо витамина выдавалось плацебо.
D3 относится к веществам группы «витаминов L». D3 образуется в коже человека из холестерина при освещении ультрафиолетовыми лучами. Из пищи его источниками являются продукты животного происхождения, в растительных он не содержится.
В финале испытаний обнаружилось, что для части добровольцев прием витамина D3 стал эффективным методом улучшить состояние сердца. Врачи заявили, что этот витамин снижает вероятность того, что человеку с сердечной недостаточностью может понадобиться имплантация дефибриллятора - устройства, корректирующего сердечный ритм.
Читайте также: Фасоль стала лучшим дешевым продуктом для защиты сердца
«У больных, принимавших витамин D3, наблюдалось значительное улучшение сердечной функции, в частности, увеличение фракции выброса - с 26 % до 34%. В плацебо-группе подобного эффекта мы не выявили», - сообщили авторы проекта.
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