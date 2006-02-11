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Раздел: Медицина  
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Медики назвали ягоду, защищающую от рака груди

Медики назвали ягоду, защищающую от рака грудиДоступная ягода названа «лекарством» от нескольких болезней.

Простая клюква еще раз доказала свою способность быть целительным средством – о новом исследовании по изучению ее свойств сообщил журнал Caries Research.

Авторы работы, сотрудники Рочестерского университета (США) пришли к заключению о том, что клюкву можно считать самым безопасным и эффективным средством от зубной боли, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.

После серии экспериментов исследователи установили: клюквенный сок не позволяет сохраняться на поверхности зубов бактериям, вызывающим кариес. Помимо этого сок клюквы успешно предотвращает различные заболевания десен.

Ягода клюквы содержат в себе органические кислоты, витамины группы B, РР, К1 и С, а также минералы - калий, фосфор, железо, марганец, медь, кальций, йод, цинк. По словам медиков, клюква является одним из главных источников антиоксидантов в питании человека – благодаря этим вещества организм становится более устойчивым к негативному действию свободных радикалов, с активностью которых связаны старение, развитие онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Учеными был обнаружен в составе клюквы кверцитин – соединение, не дающее развиться раку груди и толстой кишки. Помимо этого, за счет употребления клюквы улучшается состояние сердца и сосудов, - данное свойство клюквы подтвердилась в ходе исследования ученых из Университета Висконсина. В свою очередь, сотрудниками Университета Скрэнтона было установлено, что клюква способствует увеличению уровня «хорошего» холестерина в крови и уменьшению риска тромбообразования.

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«Тем, у кого в семейной истории зафиксированы случаи инсультов, особенно рекомендуется есть клюкву», - отметили исследователи.
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 Теги: клюква, профилактика рака

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