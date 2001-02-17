Раздел: Медицина
Назван напиток, нормализующий уровень холестерина в крови
Каркаде имеет много оздоровительных свойств, заявили специалисты.
Ученые рекомендуют для обязательного употребления чай из засушенных лепестков гибискуса - каркаде.
Этот напиток, по их словам, не только подтвердил в ряде исследований положительное воздействие на самочувствие человека, но и проявил себя как эффективное средство для снижения холестерина и лишнего веса, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Погляд.
Каркаде имеет много оздоровительных свойств, заявили специалисты. В частности, врачи отметили, что каркаде отличается повышенным содержанием витамина «С» и антиоксидантами, поэтому его применение целесообразно при воспалительных процессах, простудах. Кроме того, чай каркаде - это незаменимый продукт в питании людей, страдающих от диабета, или склонных к нему.
«Для людей, страдающих от сахарного диабета, каркаде просто спасением, ведь он регулирует уровень холестерина в крови, предотвращает скачки уровня сахара, способствует качественному выведению токсинов из печени», - отметили эксперты.
Также они порекомендовали обязательно пить чай каркаде женщинам, которым хорошо знакома проблема болезненных месячных. Его употребление помогает восстановить гормональный баланс, объяснили медики. Они добавили, что употребление каркаде помогает и тем, кто страдает от хронических заболеваний органов малого таза.
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К тому же напиток способствует снижению давления, сокращению риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Ученые рекомендуют для обязательного употребления чай из засушенных лепестков гибискуса - каркаде.
Этот напиток, по их словам, не только подтвердил в ряде исследований положительное воздействие на самочувствие человека, но и проявил себя как эффективное средство для снижения холестерина и лишнего веса, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Погляд.
Каркаде имеет много оздоровительных свойств, заявили специалисты. В частности, врачи отметили, что каркаде отличается повышенным содержанием витамина «С» и антиоксидантами, поэтому его применение целесообразно при воспалительных процессах, простудах. Кроме того, чай каркаде - это незаменимый продукт в питании людей, страдающих от диабета, или склонных к нему.
«Для людей, страдающих от сахарного диабета, каркаде просто спасением, ведь он регулирует уровень холестерина в крови, предотвращает скачки уровня сахара, способствует качественному выведению токсинов из печени», - отметили эксперты.
Также они порекомендовали обязательно пить чай каркаде женщинам, которым хорошо знакома проблема болезненных месячных. Его употребление помогает восстановить гормональный баланс, объяснили медики. Они добавили, что употребление каркаде помогает и тем, кто страдает от хронических заболеваний органов малого таза.
Читайте также: Названы привычки, способствующие быстрому похудению
К тому же напиток способствует снижению давления, сокращению риска сердечно-сосудистых заболеваний.
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