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Раздел: Медицина  
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Назван напиток, нормализующий уровень холестерина в крови

Назван напиток, нормализующий уровень холестерина в кровиКаркаде имеет много оздоровительных свойств, заявили специалисты.

Ученые рекомендуют для обязательного употребления чай из засушенных лепестков гибискуса - каркаде.

Этот напиток, по их словам, не только подтвердил в ряде исследований положительное воздействие на самочувствие человека, но и проявил себя как эффективное средство для снижения холестерина и лишнего веса, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Погляд.

Каркаде имеет много оздоровительных свойств, заявили специалисты. В частности, врачи отметили, что каркаде отличается повышенным содержанием витамина «С» и антиоксидантами, поэтому его применение целесообразно при воспалительных процессах, простудах. Кроме того, чай каркаде - это незаменимый продукт в питании людей, страдающих от диабета, или склонных к нему.

«Для людей, страдающих от сахарного диабета, каркаде просто спасением, ведь он регулирует уровень холестерина в крови, предотвращает скачки уровня сахара, способствует качественному выведению токсинов из печени», - отметили эксперты.

Также они порекомендовали обязательно пить чай каркаде женщинам, которым хорошо знакома проблема болезненных месячных. Его употребление помогает восстановить гормональный баланс, объяснили медики. Они добавили, что употребление каркаде помогает и тем, кто страдает от хронических заболеваний органов малого таза.

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К тому же напиток способствует снижению давления, сокращению риска сердечно-сосудистых заболеваний.
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 Теги: чай каркаде, польза для печени

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Сегодня, 14:02 » Автор: Ирина Шевченко
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