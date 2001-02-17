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Раздел: Медицина  
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Назван продукт, резко увеличивающий риск развития рака 

Назван продукт, резко увеличивающий риск развития рака Исследователи провели эксперимент над группой мышей.

Ученые Онкологического центра им. М. Д. Андерсона в США обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Одним животным давали количество сахарозы, сопоставимое по размеру с уровнем, потребляемым во многих западных странах, а другие сидели на крахмальной диете без сахара. В итоге эксперты пришли к выводу, что повышение уровня сахара в крови у первой группы вызывало быстрый рост опухоли.

Кроме того, ученые обнаружили, что высокофруктозный кукурузный сироп и столовый сахар привели к росту метастазов в легких мышей.

Специалисты советуют ограничивать потребление сахара, чтобы минимизировать риск развития рака, диабета, заболевания сердца и ожирения.

Они советуют обратить внимание, что высокофруктозный кукурузный сироп может содержаться во многих продуктах.

Они советуют обратить внимание на то, что высокофруктозный кукурузный сироп может содержаться во многих продуктах - конфетах, мороженом, варенье, желе, соках, йогуртах, выпечке и других.

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Эксперты также рекомендуют вместо сладкого перекусывать фруктами, а столовый сахар в своем рационе заменить медом.
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 Теги: рак, риск, продукт

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Сегодня, 18:21 » Автор: Эдгар Букмирза
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