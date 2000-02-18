Раздел: Медицина
Ученые разрушили популярный миф о завтраке
Анализ выявил интересную зависимость между первым приемом пищи и лишним весом.
Диетологи неоднократно рассказывали о пользе регулярного завтрака для потери массы тела. Ученые из Австралии опровергают данное мнение после проведения исследования, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Метаанализ показал, что отказ от завтрака делает людей более стройными. В среднем рацион без приема пищи утром помогает похудеть на полкилограмма за сутки.
В прошлом предполагали, что завтрак «разгоняет» обменные процессы, способствует выработке необходимых гормонов и делает человека стройнее. Путем метанаанализа удалось доказать, отказ от приема пищи утром не сильно вредит здоровью, если речь идет не о постоянном голодании, а лишь о временном действии.
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Несмотря на результаты современного исследования ученые напоминают, постоянный отказ от завтрака способствует развитию атеросклероза и других серьезных недугов. Ограничение питательных веществ плохо сказывается на работе мозга. Поэтому нерегулярные пропуски завтрака окажут только пользу, а вот систематические создадут дополнительные проблемы.
Диетологи неоднократно рассказывали о пользе регулярного завтрака для потери массы тела. Ученые из Австралии опровергают данное мнение после проведения исследования, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Метаанализ показал, что отказ от завтрака делает людей более стройными. В среднем рацион без приема пищи утром помогает похудеть на полкилограмма за сутки.
В прошлом предполагали, что завтрак «разгоняет» обменные процессы, способствует выработке необходимых гормонов и делает человека стройнее. Путем метанаанализа удалось доказать, отказ от приема пищи утром не сильно вредит здоровью, если речь идет не о постоянном голодании, а лишь о временном действии.
Читайте также: Названа опасность алкоголя для женщин
Несмотря на результаты современного исследования ученые напоминают, постоянный отказ от завтрака способствует развитию атеросклероза и других серьезных недугов. Ограничение питательных веществ плохо сказывается на работе мозга. Поэтому нерегулярные пропуски завтрака окажут только пользу, а вот систематические создадут дополнительные проблемы.
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