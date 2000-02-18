Раздел: Медицина
Депрессию признали фактором, ускоряющим старение
Взаимосвязь выявили американские ученые.
Ученые Йельского университета (США) установили, что депрессия может значительно ускорить ухудшение когнитивных функций. Этот аспект влияет на старение мозга и способствует развитию болезни Альцгеймера, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
Ученые создали новый метод сканирования мозга, в процессе которого пациентам вводили радиоактивное вещество, которое используется в качестве контраста. Это вещество связалось со специфическим белком в синаптических пузырьках, участвующих в передаче сигналов через синапс - контакт между двумя нейронами.
В итоге оказалось, что у пациентов, которые страдают от депрессии, плотность синапсов ниже, чем у людей того же возраста. Тяжесть симптомов при этом, включая нарушение внимания и потери интереса к ранее приятным занятиям, непосредственно коррелировала с распределением контактов между нейронами.
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Ученые пришли к выводу, что депрессия может ускорить старение центральной нервной системы. Правда, для подтверждения этого нужно продолжать проводить исследования.
Ученые Йельского университета (США) установили, что депрессия может значительно ускорить ухудшение когнитивных функций. Этот аспект влияет на старение мозга и способствует развитию болезни Альцгеймера, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
Ученые создали новый метод сканирования мозга, в процессе которого пациентам вводили радиоактивное вещество, которое используется в качестве контраста. Это вещество связалось со специфическим белком в синаптических пузырьках, участвующих в передаче сигналов через синапс - контакт между двумя нейронами.
В итоге оказалось, что у пациентов, которые страдают от депрессии, плотность синапсов ниже, чем у людей того же возраста. Тяжесть симптомов при этом, включая нарушение внимания и потери интереса к ранее приятным занятиям, непосредственно коррелировала с распределением контактов между нейронами.
Читайте также: Ученые предупредили о вреде чрезмерной любви
Ученые пришли к выводу, что депрессия может ускорить старение центральной нервной системы. Правда, для подтверждения этого нужно продолжать проводить исследования.
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