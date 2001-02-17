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Эти признаки помогут распознать опухоль мозга

Эти признаки помогут распознать опухоль мозга При появлении таких симптомов лучше обратиться к врачу.

Ученые из Великобритании рассказали о нескольких симптомах рака мозга, которые проявляются на ранней стадии развития болезни и часто пропускаются. Специалисты британского подразделения компании HCA Healthcare напомнили, что для более успешного лечения важно обращаться к врачам именно на раннем этапе рака, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на UkrHealth.

Симптом первый: головные боли

Подозрение должны вызвать стойкие и частые боли. Ранним признаком рака мозга нередко является головная боль, которая возникает утром и вместе с ней ощущаются упадок сил, ухудшение зрения.

Симптом второй: тошнота и рвота

Они возникают в связи с тем, что опухоль затрудняет циркуляцию жидкости.

Симптом третий: забывчивость

Изменение когнитивных функций и характера человека нередко списывают на возраст, а между тем они могут указывать на рак мозга. Провалы в памяти и потеря инициативности, путаница в рассуждениях вписываются в картину ранних симптомов болезни.

Симптом четвертый: неконтролируемые действия

Подергивания мышц, непроизвольные движения, укусы языка, потеря контроля над мочевым пузырем - если вы вдруг понимаете, что тело перестало подчиняться волевым усилием, нужно обратиться к врачу.

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Симптом пятый: потеря слуха и равновесия

Проблемы со слухом в случае рака мозга могут возникать в силу того, что опухоль, которая выросла начинает давить на нервы уха. Также при этом страдают нервы, связанные с обеспечением равновесия, у человека может возникать нарушение баланса при ходьбе.
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 Теги: рак мозга, симптомы

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Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
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