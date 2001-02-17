Раздел: Медицина
Кардиологи назвали продукт, улучшающий работу сердца
Морская рыба улучшает работу сердца и мозга.
Мясо морской рыбы содержит в своем химическом составе кучу положительных веществ, которые очень хорошо влияют на здоровье человека.
Все их мы не будем перечислять, поскольку это займет много времени, пишет Хроника.инфо со ссылкой на mannton.
Мы возьмем одну из важнейших составляющих и объясним, чем она так хороша! Хорошая в плане для здоровья сердца. Сначала небольшая преамбула. Несколько мировых исследований, проводимых в разных уголках мира утверждают одно и то же - морская рыба улучшает работу сердца!
Ученые говорят, что в тех странах, которые расположены близко от моря, процент больных сердечно-сосудистыми заболеваниями среди населения значительно меньше, чем угодно. Например, Япония, Норвегия, Канада, Италия, Исландия. Это данные Всемирной Организации Здравоохранения (англ. World Health Organization) по 2013 год. Средняя продолжительность жизни там практически самая высокая в мире. И это не просто случайное стечение обстоятельств. В этих странах люди чаще едят морскую рыбу.
Морская рыба - это продукт, который богат Омега-3, Омега-6 жирные кислоты, которые очень положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, работу мозга и продолжают продолжительность жизни. Практически любая рыба морского происхождения имеет Омега.
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Например, в Италии проводились исследования по этому вопросу. Оказалось, что те пациенты-сердечники, которые принимали ежедневно по 1 грамму Омега-3 (кроме таблеток), скорее выздоравливали. К тому же, смертность в этой группе испытуемых несколько снизилась, по сравнению со второй группой, не употребляли Омега-3.
Мясо морской рыбы содержит в своем химическом составе кучу положительных веществ, которые очень хорошо влияют на здоровье человека.
Все их мы не будем перечислять, поскольку это займет много времени, пишет Хроника.инфо со ссылкой на mannton.
Мы возьмем одну из важнейших составляющих и объясним, чем она так хороша! Хорошая в плане для здоровья сердца. Сначала небольшая преамбула. Несколько мировых исследований, проводимых в разных уголках мира утверждают одно и то же - морская рыба улучшает работу сердца!
Ученые говорят, что в тех странах, которые расположены близко от моря, процент больных сердечно-сосудистыми заболеваниями среди населения значительно меньше, чем угодно. Например, Япония, Норвегия, Канада, Италия, Исландия. Это данные Всемирной Организации Здравоохранения (англ. World Health Organization) по 2013 год. Средняя продолжительность жизни там практически самая высокая в мире. И это не просто случайное стечение обстоятельств. В этих странах люди чаще едят морскую рыбу.
Морская рыба - это продукт, который богат Омега-3, Омега-6 жирные кислоты, которые очень положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, работу мозга и продолжают продолжительность жизни. Практически любая рыба морского происхождения имеет Омега.
Читайте также: Названа каша, нормализующая уровень холестерина в крови
Например, в Италии проводились исследования по этому вопросу. Оказалось, что те пациенты-сердечники, которые принимали ежедневно по 1 грамму Омега-3 (кроме таблеток), скорее выздоравливали. К тому же, смертность в этой группе испытуемых несколько снизилась, по сравнению со второй группой, не употребляли Омега-3.
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