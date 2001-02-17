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Раздел: Медицина  
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Медики подсказали, какой напиток поможет при артрите

Медики подсказали, какой напиток поможет при артритеКлюквенный сок помогает улучшить здоровье благодаря своим антиоксидантным свойствам.

Как победить боль в суставах, выяснили бразильские ученые из Государственного университета Лондрины.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лента.

Специалисты провели небольшое исследование, в котором принимали участие 41 доброволец с ревматоидным артритом, который в основном поражает руки, ноги и запястья. Медики отметили, что артрит чаще поражает женщин чем мужчин.

На протяжении трех месяцев добровольцы выпивали 0,5 литров свежего клюквенного сока и позже результаты показали на сниженный уровень антител, которые атакуют иммунную систему и вредят суставам.

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Медики объяснили целебное свойство ягод тем, что антиоксиданты которые содержаться в клюкве помогают предотвратить иммунные реакции, которые вызывают боль и скованность у людей с ревматоидным артритом. Таким образом сок из этих ягод не только спасает от артрита, но и постепенно лечит суставы. Исследование является ещё одним доказательством того, что клюква может улучшить здоровье благодаря своим антиоксидантным свойствам.
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 Теги: клюквенный сок, артрит

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