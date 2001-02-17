» » Как похудеть к весне: эффективные советы диетологов
Раздел: Медицина  
0

Как похудеть к весне: эффективные советы диетологов

Как похудеть к весне: эффективные советы диетологовЭта система подойдет практически всем и включает в себя разные аспекты.

Совсем скоро наступит весна - а значит, придет пора более открытой одежды и оголенного тела, которое было бы неплохо к этому подготовить, чтобы выглядеть красиво и не переживать за фигуру.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Известный диетолог Тиана Фиалкова разработала комплексный план, который подойдет практически всем и поможет подтянуть тело к теплому сезону. Эксперт поделилась ним на своей странице в Instagram.

"Он универсален и подходит, как худеющим, так и тем, кто работает над тонусом и рельефом тела. Он комплексный и включает в себя: коррекцию рациона и пищевых привычек, ежедневную физическую активность и еженедельные spa /detox ритуалы", - отметила специалист.

Итак, вот каких пунктов следует придерживаться:

1. Рацион: исключаем продукты, которые задерживают воду, нарушают лимфодренаж и усложняют процессы метаболизма:

все молочное
глютен (поверьте, без него будет быстрее результат)
кофе
сладкое
ограничиваем соль.
ограничиваем фрукты до 1-2 шт. или ягоды до 150-200г/день
завтрак подбираем самостоятельно
обед: белок (животный/растительный)+ большая порция салата
ужин овощи или овощи + безглютеновые злаки

2. Питьевой режим: пьем только тепло-горячую воду, так как именно она лучше всего очищает организм и улучшает пищеварение. Можно пить чистую воду или добавлять на выбор: лимонный сок, яблочной уксус. Пьем сколько хочется, маленькими глотками в течение дня, не считаем литры.

3. График питания: стараемся есть в одно время, максимум 3 раза в день, без перекусов по возможности.

4. Физическая активность: утром растяжка, днем 10 тыс. шагов, активные тренировки на выбор минимум 3р/нед.

Читайте также: Названа каша, очищающая сосуды от холестерина

5. SPA: раз в неделю хаммам, обертывание + массаж на ваш выбор (у меня обычно лечебный тайский) или аппаратная косметология: LPG, гидромассаж и т.п. В этот день разгрузочное питание: овощное или на травяных лимфодренажных чаях.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: похудение, советы диетологов

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:56 » Автор: Ирина Шевченко
     61
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх