Раздел: Медицина
Как похудеть к весне: эффективные советы диетологов
Эта система подойдет практически всем и включает в себя разные аспекты.
Совсем скоро наступит весна - а значит, придет пора более открытой одежды и оголенного тела, которое было бы неплохо к этому подготовить, чтобы выглядеть красиво и не переживать за фигуру.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Известный диетолог Тиана Фиалкова разработала комплексный план, который подойдет практически всем и поможет подтянуть тело к теплому сезону. Эксперт поделилась ним на своей странице в Instagram.
"Он универсален и подходит, как худеющим, так и тем, кто работает над тонусом и рельефом тела. Он комплексный и включает в себя: коррекцию рациона и пищевых привычек, ежедневную физическую активность и еженедельные spa /detox ритуалы", - отметила специалист.
Итак, вот каких пунктов следует придерживаться:
1. Рацион: исключаем продукты, которые задерживают воду, нарушают лимфодренаж и усложняют процессы метаболизма:
все молочное
глютен (поверьте, без него будет быстрее результат)
кофе
сладкое
ограничиваем соль.
ограничиваем фрукты до 1-2 шт. или ягоды до 150-200г/день
завтрак подбираем самостоятельно
обед: белок (животный/растительный)+ большая порция салата
ужин овощи или овощи + безглютеновые злаки
2. Питьевой режим: пьем только тепло-горячую воду, так как именно она лучше всего очищает организм и улучшает пищеварение. Можно пить чистую воду или добавлять на выбор: лимонный сок, яблочной уксус. Пьем сколько хочется, маленькими глотками в течение дня, не считаем литры.
3. График питания: стараемся есть в одно время, максимум 3 раза в день, без перекусов по возможности.
4. Физическая активность: утром растяжка, днем 10 тыс. шагов, активные тренировки на выбор минимум 3р/нед.
Читайте также: Названа каша, очищающая сосуды от холестерина
5. SPA: раз в неделю хаммам, обертывание + массаж на ваш выбор (у меня обычно лечебный тайский) или аппаратная косметология: LPG, гидромассаж и т.п. В этот день разгрузочное питание: овощное или на травяных лимфодренажных чаях.
Совсем скоро наступит весна - а значит, придет пора более открытой одежды и оголенного тела, которое было бы неплохо к этому подготовить, чтобы выглядеть красиво и не переживать за фигуру.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Известный диетолог Тиана Фиалкова разработала комплексный план, который подойдет практически всем и поможет подтянуть тело к теплому сезону. Эксперт поделилась ним на своей странице в Instagram.
"Он универсален и подходит, как худеющим, так и тем, кто работает над тонусом и рельефом тела. Он комплексный и включает в себя: коррекцию рациона и пищевых привычек, ежедневную физическую активность и еженедельные spa /detox ритуалы", - отметила специалист.
Итак, вот каких пунктов следует придерживаться:
1. Рацион: исключаем продукты, которые задерживают воду, нарушают лимфодренаж и усложняют процессы метаболизма:
все молочное
глютен (поверьте, без него будет быстрее результат)
кофе
сладкое
ограничиваем соль.
ограничиваем фрукты до 1-2 шт. или ягоды до 150-200г/день
завтрак подбираем самостоятельно
обед: белок (животный/растительный)+ большая порция салата
ужин овощи или овощи + безглютеновые злаки
2. Питьевой режим: пьем только тепло-горячую воду, так как именно она лучше всего очищает организм и улучшает пищеварение. Можно пить чистую воду или добавлять на выбор: лимонный сок, яблочной уксус. Пьем сколько хочется, маленькими глотками в течение дня, не считаем литры.
3. График питания: стараемся есть в одно время, максимум 3 раза в день, без перекусов по возможности.
4. Физическая активность: утром растяжка, днем 10 тыс. шагов, активные тренировки на выбор минимум 3р/нед.
Читайте также: Названа каша, очищающая сосуды от холестерина
5. SPA: раз в неделю хаммам, обертывание + массаж на ваш выбор (у меня обычно лечебный тайский) или аппаратная косметология: LPG, гидромассаж и т.п. В этот день разгрузочное питание: овощное или на травяных лимфодренажных чаях.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
61
0
Оставьте свой комментарий