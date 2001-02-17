Названы признаки, по которым можно отличить поллиноз от простуды

Оба заболевания сопровождаются кашлем.



С наступлением весны для многих жителей нашей планеты возникает одна проблема, способная изрядно подпортить жизнь - аллергия на цветение растений. Это заболевание носит название поллиноз. Очень часто его путают с простудой. Как отличить два этих таких похожих недуга, читайте в нашем материале.



Об этом пишет



Симптомы поллиноза и простуды



Признак №1: температура



И при поллинозе, и при простуде возникает повышение температуры тела. Но при поллинозе оно чаще всего не такое значительное. Чаще всего столбик термометра поднимается не выше 37,3 градуса. А вот при простуде возможно и большее повышение.



Признак №2: кашель



Простуда



Но их надо уметь различать. Так, при поллинозе он обычно сухой, отхаркивать вам будет нечего. А вот простуда сопровождается влажным кашлем, так как присутствует мокрота.



Признак №3: высыпания и краснота



Аллергия чаще всего проявляется в виде разнообразных высыпаний. На теле образуются красные пятна, сыпь, появляется зуд. А вот при простуде такого признака вы не встретите.



Признак №4: насморк



Как во время поллиноза, так и во время простуды возникает насморк. При сезонной аллергии характерны обильные выделения из носа, которые похожи на воду. При этом сморкания никак не облегчат состояние пациента. А вот простуда сопровождается заложенностью носа, выделения обычно мутные или желто-зеленые, более вязкие, чем при поллинозе.



Простуда



Признак №5: слезотечение



При поллинозе также оказываются пораженными глаза, ведь аллерген затрагивает слизистую оболочку. В связи с этим неизбежно слезотечение, покраснение, зуд, светобоязнь. Впрочем, подобные признаки можно встретить и при простуде.



Лечение поллиноза и простуды



Так как причины образования данных состояний разные, то и методики лечения заболеваний отличаются. Так, аллергию лечат при помощи антгистаминных средств, которые не вызывают седативного эффекта. Разумеется, необходимо посетить врача, который подберёт наиболее оптимальное лечение именно для вас. Иногда назначают стероидные гормоны в виде каперь и спреев - глюкокортикостероиды. Надо заметить, что они не представляют никакой опасности для человека.



Простуда



Если поллиноз не лечить, возможны различные осложнения. Аллергия часто приводит к бронхиальной астме, которая сопровождается сужением просвета в бронхах. В итоге возникают затруднение дыхания и приступы удушья.



Простуда лечится иными средствами, которые никакого отношения к аллергии не имеют. Как правило, лечение проводится симптоматически. При высокой температуре принимают жаропонижающие средства, при насморке используют сосудосуживающие капли, при кашле - отхаркивающие.



Всем известно, что простуда нуждается в лечении, нельзя оставлять всё на самотёк. Ведь это увеличивает риск заражения гриппом, пневмонией, грозит другими осложнениями, вплоть до летального исхода. В идеале от гриппа нужно проводить вакцинацию, чтобы снизить риск развития опасного заболевания.



Профилактика поллиноза



В преддверии весны мы считаем своим долгом рассказать, как защитить себя от страшных последствий поллиноза. Люди с этим недугом должны начинать приём антигистаминных медикаментов ещё до наступления сезона, за 2-3 недели. Также следует исключить аллерген, на который у вас возникает реакция, а для этого его нужно установить. Контакты с ним должны быть сведены до нуля.



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Простуда



Также лучше пройти специальное лечение у иммунолога после того, как вы определили аллерген. Лечение проводится курсом, которые время от времени необходимо повторять. Но вот проводить курс иммунотерапии непосредственно перед сезоном весеннего поллиноза нет смысла.



Также избавиться от аллергических реакций можно при помощи специальных заглушек-фильтров для носа. Они позволяют избежать вдыхания опасных аллергенов, попадания на слизистую носа. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter С наступлением весны для многих жителей нашей планеты возникает одна проблема, способная изрядно подпортить жизнь - аллергия на цветение растений. Это заболевание носит название поллиноз. Очень часто его путают с простудой. Как отличить два этих таких похожих недуга, читайте в нашем материале.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.Симптомы поллиноза и простудыПризнак №1: температураИ при поллинозе, и при простуде возникает повышение температуры тела. Но при поллинозе оно чаще всего не такое значительное. Чаще всего столбик термометра поднимается не выше 37,3 градуса. А вот при простуде возможно и большее повышение.Признак №2: кашельПростудаНо их надо уметь различать. Так, при поллинозе он обычно сухой, отхаркивать вам будет нечего. А вот простуда сопровождается влажным кашлем, так как присутствует мокрота.Признак №3: высыпания и краснотаАллергия чаще всего проявляется в виде разнообразных высыпаний. На теле образуются красные пятна, сыпь, появляется зуд. А вот при простуде такого признака вы не встретите.Признак №4: насморкКак во время поллиноза, так и во время простуды возникает насморк. При сезонной аллергии характерны обильные выделения из носа, которые похожи на воду. При этом сморкания никак не облегчат состояние пациента. А вот простуда сопровождается заложенностью носа, выделения обычно мутные или желто-зеленые, более вязкие, чем при поллинозе.ПростудаПризнак №5: слезотечениеПри поллинозе также оказываются пораженными глаза, ведь аллерген затрагивает слизистую оболочку. В связи с этим неизбежно слезотечение, покраснение, зуд, светобоязнь. Впрочем, подобные признаки можно встретить и при простуде.Лечение поллиноза и простудыТак как причины образования данных состояний разные, то и методики лечения заболеваний отличаются. Так, аллергию лечат при помощи антгистаминных средств, которые не вызывают седативного эффекта. Разумеется, необходимо посетить врача, который подберёт наиболее оптимальное лечение именно для вас. Иногда назначают стероидные гормоны в виде каперь и спреев - глюкокортикостероиды. Надо заметить, что они не представляют никакой опасности для человека.ПростудаЕсли поллиноз не лечить, возможны различные осложнения. Аллергия часто приводит к бронхиальной астме, которая сопровождается сужением просвета в бронхах. В итоге возникают затруднение дыхания и приступы удушья.Простуда лечится иными средствами, которые никакого отношения к аллергии не имеют. Как правило, лечение проводится симптоматически. При высокой температуре принимают жаропонижающие средства, при насморке используют сосудосуживающие капли, при кашле - отхаркивающие.Всем известно, что простуда нуждается в лечении, нельзя оставлять всё на самотёк. Ведь это увеличивает риск заражения гриппом, пневмонией, грозит другими осложнениями, вплоть до летального исхода. В идеале от гриппа нужно проводить вакцинацию, чтобы снизить риск развития опасного заболевания.Профилактика поллинозаВ преддверии весны мы считаем своим долгом рассказать, как защитить себя от страшных последствий поллиноза. Люди с этим недугом должны начинать приём антигистаминных медикаментов ещё до наступления сезона, за 2-3 недели. Также следует исключить аллерген, на который у вас возникает реакция, а для этого его нужно установить. Контакты с ним должны быть сведены до нуля.ПростудаТакже лучше пройти специальное лечение у иммунолога после того, как вы определили аллерген. Лечение проводится курсом, которые время от времени необходимо повторять. Но вот проводить курс иммунотерапии непосредственно перед сезоном весеннего поллиноза нет смысла.Также избавиться от аллергических реакций можно при помощи специальных заглушек-фильтров для носа. Они позволяют избежать вдыхания опасных аллергенов, попадания на слизистую носа.





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