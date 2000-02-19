Раздел: Медицина
Врачи поделились ограничениями по употреблению хурмы
Этот продукт не рекомендуется есть в больших количествах.
Хурма – полезнейший во многих отношениях фрукт, но есть ее нужно строго умеренно. Кроме того, специалисты настоятельно советуют не употреблять недозревшую хурму, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
По словам биолога Михаила Воробьева, в хурме содержится много танинов, которые обеспечивают ее характерные вяжущие свойства. Вяжущие вещества, входящие в состав хурмы, способны замедлять обмен веществ, так что оранжевыми плодами не стоит увлекаться тем, кто склонен к полноте и быстрому набору веса
Также танины наделяют хурму закрепляющим качеством. По этой причине есть много хурмы нельзя – иначе будет обеспечен запор. Особенно опасно есть хурму, которая еще не до конца созрела.
Другой специалист, врач-эндокринолог Вадим Крылов, отметил: в хурме содержится много сахарозы и глюкозы, и это тоже объясняет, почему фруктом лучше не злоупотреблять. Крылов добавил, что хурму не нужно есть на ночь или поздно вечером, так как в этом случае содержащиеся в ней углеводы вместо того, чтобы активно расходоваться организмом, перейдут в жировые отложения.
«В идеале в сезон нужно съедать две штуки в день», - сказал врач.
Читайте также: Медики назвали группу крови, повышающую вероятность смерти от травм
Крайне осторожно хурму нужно есть при беременности - как и многие другие ярко окрашенные фрукты она может вызвать аллергическую реакцию. Также важно помнить, что хурму категорически нельзя сочетать с молоком. Дубильные кислоты, содержащиеся в хурме, при соединении с молочными белками обеспечат несварение и проблемы с желудком.
Хурма – полезнейший во многих отношениях фрукт, но есть ее нужно строго умеренно. Кроме того, специалисты настоятельно советуют не употреблять недозревшую хурму, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
По словам биолога Михаила Воробьева, в хурме содержится много танинов, которые обеспечивают ее характерные вяжущие свойства. Вяжущие вещества, входящие в состав хурмы, способны замедлять обмен веществ, так что оранжевыми плодами не стоит увлекаться тем, кто склонен к полноте и быстрому набору веса
Также танины наделяют хурму закрепляющим качеством. По этой причине есть много хурмы нельзя – иначе будет обеспечен запор. Особенно опасно есть хурму, которая еще не до конца созрела.
Другой специалист, врач-эндокринолог Вадим Крылов, отметил: в хурме содержится много сахарозы и глюкозы, и это тоже объясняет, почему фруктом лучше не злоупотреблять. Крылов добавил, что хурму не нужно есть на ночь или поздно вечером, так как в этом случае содержащиеся в ней углеводы вместо того, чтобы активно расходоваться организмом, перейдут в жировые отложения.
«В идеале в сезон нужно съедать две штуки в день», - сказал врач.
Читайте также: Медики назвали группу крови, повышающую вероятность смерти от травм
Крайне осторожно хурму нужно есть при беременности - как и многие другие ярко окрашенные фрукты она может вызвать аллергическую реакцию. Также важно помнить, что хурму категорически нельзя сочетать с молоком. Дубильные кислоты, содержащиеся в хурме, при соединении с молочными белками обеспечат несварение и проблемы с желудком.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
611
0
Оставьте свой комментарий