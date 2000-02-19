Раздел: Медицина
Состояние беременности снижает когнитивные способности женщин
Было доказано воздействие беременности на женскую память.
Австралийские учёные пришли к выводу, что умственные способности представительниц прекрасного пола, которые находятся в положении, становятся намного хуже, чем до беременности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ReplyUA.
В частности, над установлением данного факта работали специалисты, представляющие Университет Дикина. Они провели исследование, участие в котором приняли 1230 представительниц прекрасной половины человечества. При этом 709 из них ожидали рождения ребёнка. Остальные входили в контрольную группу.
Как показали результаты, женщины в положении действительно имели более низкие показатели памяти, чем их оппонентки. Особенно это становилось заметно на третьем триместре беременности.
Данная ситуация связана с тем, что в последние месяцы вынашивания ребёнка у женщин сокращается объём серого вещества. Это имеет вполне адекватное объяснение. Так, на третьем триместре беременности мозг женщин направляет свою работу на одно – привыкание к роли матери.
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Поэтому все мысли представительниц прекрасной половины человечества заняты исключительно вопросами материнства. Следовательно, не удивительно, что женщины прекращают запоминать то, что до беременности без проблем укладывалось в голове.
Австралийские учёные пришли к выводу, что умственные способности представительниц прекрасного пола, которые находятся в положении, становятся намного хуже, чем до беременности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ReplyUA.
В частности, над установлением данного факта работали специалисты, представляющие Университет Дикина. Они провели исследование, участие в котором приняли 1230 представительниц прекрасной половины человечества. При этом 709 из них ожидали рождения ребёнка. Остальные входили в контрольную группу.
Как показали результаты, женщины в положении действительно имели более низкие показатели памяти, чем их оппонентки. Особенно это становилось заметно на третьем триместре беременности.
Данная ситуация связана с тем, что в последние месяцы вынашивания ребёнка у женщин сокращается объём серого вещества. Это имеет вполне адекватное объяснение. Так, на третьем триместре беременности мозг женщин направляет свою работу на одно – привыкание к роли матери.
Читайте также: Врачи поделились ограничениями по употреблению хурмы
Поэтому все мысли представительниц прекрасной половины человечества заняты исключительно вопросами материнства. Следовательно, не удивительно, что женщины прекращают запоминать то, что до беременности без проблем укладывалось в голове.
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