» » Названы лучшие продукты для стимуляции мозговой активности
Раздел: Медицина  
0

Названы лучшие продукты для стимуляции мозговой активности

Названы лучшие продукты для стимуляции мозговой активности В список вошли шесть видов пищи.

Исследователи составили список здоровых продуктов, которые стимулируют активность мозга и помогают ему не «спать», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.

Недостаток полезных питательных веществ способствует развитию неблагоприятных процессов в нейронной системе и может стать причиной болезни Альцгеймера, считают представители науки.

Кофе

Кофеин блокирует вещество аденозин, который вызывает усталость и желание поспать, и способствует повышению концентрации внимания. Однако кофеин также известен своей способностью вызывать привыкание, так что кофе лучше не пить больше двух чашек в день.

Орехи

Мозг очень «любит» продукты с высоким потенциалом энергии. Орехи – один из самых здоровых представителей такой еды: в них много пищевых волокон, витаминов и белка, это идеальная зарядка для мозга. Магний в составе орехов защищает от перенапряжения

Красная рыба

По словам ученых, у людей, которые регулярно употребляют рыбу, в головном мозгу содержится больше серого вещества по сравнению с теми, кто ест её редко. Серое вещество ответственно за качество памяти.

Красная рыба (как и любая жирная, включая обычную середку) содержит омега-3 жирные кислоты, используемые мозгом для создания новых нейронов и нервных клеток.

Тыквенные семечки

Источник магния, железа и цинка – самых необходимых мозгу микроэлементов для осуществления когнитивных функций.

Шоколад

Темный шоколад с высоким содержанием какао (больше 70%) улучшает память.

Куркума

Читайте также: Врачи поделились ограничениями по употреблению хурмы

Антиоксидант куркумин поддерживает сопротивление клеток мозга старению и способствует выработке дофамина и серотонина – веществ, которые помогают бороться с депрессией.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: мозг, продукты

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
     506
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх