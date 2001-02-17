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Раздел: Медицина  
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Эти изменения в домашнем интерьере помогут избежать депрессии

Эти изменения в домашнем интерьере помогут избежать депрессии Психологи дали пять простых советов.

Комфортный, уютный дом заживляет любые раны, поэтому важно создать условия, которые лечат, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.

Счастье в маленьких деталях. Когда возникает депрессия, мы хватаемся за каждую соломинку, чтобы забыть о проблемах и плохое настроение. Изменение обстановки в вашем доме может существенно повлиять на ваше самочувствие.

1. «Заведите» комнатные растения

Изменения в доме не вылечат клиническую депрессию, но точно помогут преодолеть усталость и подавленность.

Это действительно пойдет на пользу вашему душевному состоянию. Исследования показали, что даже простая прогулка на свежем воздухе снижает чувство отчаяния, а если вы живете в городе, то обязательно посадите растения на балконе или подоконнике.

Растения не только улучшают настроение своим видом, но и тем, что выделяют вещества, которые снижают уровень стресса и приводят в норму артериальное давление.

2. Повесьте картину

Живописный пейзаж или только вам понятна абстракция радовать глаз своим видом. Картина с визуализацией приятных для вас воспоминаний или мечтаний положительно влиять на ваше самочувствие.

Если найти такую ​​картину сложно, можете пригласить художника и попросить его написать то полотно, которое будет вас успокаивать.

3. Установите дома лайтбокс

Такая вещь будет особенно полезной для тех, кто страдает от осенней хандры. Лайтбокс - это не только рекламная световая вывеска - его можно повесить дома в виде светильника или картины, а лучи лайтбокса обеспечат тот же тип света, производит солнце только без ультрафиолета.

4. Добавьте больше красок

Настройте себя на позитив, изменив цвета в доме. Это не касается ремонта и покраски стен, это может быть банальная смена цвета ваших подушек и ковриков. Знайте, что теплые оттенки вызывают ощущение счастья и оптимизма.

Освежающим, стимулирующим и положительным оттенком, который мотивирует к социализации и творчества, является оранжевый цвет. Или его вариации - персиковый, терракотовый, бледно-абрикосовый.

5. Украсьте интерьер особыми предметами

Недаром на стены часто вешают фотографии с родными или постеры любимых рок-групп, ведь такие вещи дарят приятные эмоции

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Поэтому для того, чтобы испытывать счастье, необходимо наполнить дом вещами, от которых действительно веет счастьем.
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 Теги: интерьер, депрессия

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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