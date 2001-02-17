Раздел: Медицина
Эти изменения в домашнем интерьере помогут избежать депрессии
Психологи дали пять простых советов.
Комфортный, уютный дом заживляет любые раны, поэтому важно создать условия, которые лечат, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Счастье в маленьких деталях. Когда возникает депрессия, мы хватаемся за каждую соломинку, чтобы забыть о проблемах и плохое настроение. Изменение обстановки в вашем доме может существенно повлиять на ваше самочувствие.
1. «Заведите» комнатные растения
Изменения в доме не вылечат клиническую депрессию, но точно помогут преодолеть усталость и подавленность.
Это действительно пойдет на пользу вашему душевному состоянию. Исследования показали, что даже простая прогулка на свежем воздухе снижает чувство отчаяния, а если вы живете в городе, то обязательно посадите растения на балконе или подоконнике.
Растения не только улучшают настроение своим видом, но и тем, что выделяют вещества, которые снижают уровень стресса и приводят в норму артериальное давление.
2. Повесьте картину
Живописный пейзаж или только вам понятна абстракция радовать глаз своим видом. Картина с визуализацией приятных для вас воспоминаний или мечтаний положительно влиять на ваше самочувствие.
Если найти такую картину сложно, можете пригласить художника и попросить его написать то полотно, которое будет вас успокаивать.
3. Установите дома лайтбокс
Такая вещь будет особенно полезной для тех, кто страдает от осенней хандры. Лайтбокс - это не только рекламная световая вывеска - его можно повесить дома в виде светильника или картины, а лучи лайтбокса обеспечат тот же тип света, производит солнце только без ультрафиолета.
4. Добавьте больше красок
Настройте себя на позитив, изменив цвета в доме. Это не касается ремонта и покраски стен, это может быть банальная смена цвета ваших подушек и ковриков. Знайте, что теплые оттенки вызывают ощущение счастья и оптимизма.
Освежающим, стимулирующим и положительным оттенком, который мотивирует к социализации и творчества, является оранжевый цвет. Или его вариации - персиковый, терракотовый, бледно-абрикосовый.
5. Украсьте интерьер особыми предметами
Недаром на стены часто вешают фотографии с родными или постеры любимых рок-групп, ведь такие вещи дарят приятные эмоции
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Поэтому для того, чтобы испытывать счастье, необходимо наполнить дом вещами, от которых действительно веет счастьем.
Комфортный, уютный дом заживляет любые раны, поэтому важно создать условия, которые лечат, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Счастье в маленьких деталях. Когда возникает депрессия, мы хватаемся за каждую соломинку, чтобы забыть о проблемах и плохое настроение. Изменение обстановки в вашем доме может существенно повлиять на ваше самочувствие.
1. «Заведите» комнатные растения
Изменения в доме не вылечат клиническую депрессию, но точно помогут преодолеть усталость и подавленность.
Это действительно пойдет на пользу вашему душевному состоянию. Исследования показали, что даже простая прогулка на свежем воздухе снижает чувство отчаяния, а если вы живете в городе, то обязательно посадите растения на балконе или подоконнике.
Растения не только улучшают настроение своим видом, но и тем, что выделяют вещества, которые снижают уровень стресса и приводят в норму артериальное давление.
2. Повесьте картину
Живописный пейзаж или только вам понятна абстракция радовать глаз своим видом. Картина с визуализацией приятных для вас воспоминаний или мечтаний положительно влиять на ваше самочувствие.
Если найти такую картину сложно, можете пригласить художника и попросить его написать то полотно, которое будет вас успокаивать.
3. Установите дома лайтбокс
Такая вещь будет особенно полезной для тех, кто страдает от осенней хандры. Лайтбокс - это не только рекламная световая вывеска - его можно повесить дома в виде светильника или картины, а лучи лайтбокса обеспечат тот же тип света, производит солнце только без ультрафиолета.
4. Добавьте больше красок
Настройте себя на позитив, изменив цвета в доме. Это не касается ремонта и покраски стен, это может быть банальная смена цвета ваших подушек и ковриков. Знайте, что теплые оттенки вызывают ощущение счастья и оптимизма.
Освежающим, стимулирующим и положительным оттенком, который мотивирует к социализации и творчества, является оранжевый цвет. Или его вариации - персиковый, терракотовый, бледно-абрикосовый.
5. Украсьте интерьер особыми предметами
Недаром на стены часто вешают фотографии с родными или постеры любимых рок-групп, ведь такие вещи дарят приятные эмоции
Читайте также: Состояние беременности снижает когнитивные способности женщин
Поэтому для того, чтобы испытывать счастье, необходимо наполнить дом вещами, от которых действительно веет счастьем.
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