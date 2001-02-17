Раздел: Медицина
Стало известно, какие лекарства больше всего подорожали в Украине
Аптеки злоупотребляют ценами в период эпидемий.
За месяц в Украине цены на лекарства выросли в среднем на 1,7%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Так, в январе 2018 года, по сравнению с декабрем 2017, антибиотики отечественные подорожали на 1,6% - до 16,75 грн за 10 таблеток, капсул. Антибиотики импортные - на 0,75% - до 105,7 грн за 10 таблеток (капсул).
Отечественные сосудорасширяющие средства выросли в цене на 0,1% - до 10,34 грн, импортные - на 1,1%, до 48,47 грн (за 10 таблеток, капсул - ред.).
Кроме того, подорожали жаропонижающие и обезболивающие препараты: отечественные - на 2,5%, до 7,9 грн, импортные - на 4,3%, до 15,03 грн (за единицу).
Аптеки злоупотребляют ценами на лекарства в период эпидемий.
Так, на жаропонижающих препаратах некоторые аптеки накручивают по 40% маржи, а цены на анальгин различаются в три раза.
В Верховной Раде озвучили свою версию дороговизны лекарств в Украине. Нардепы считают, что цены завышены еще и монополизации рынка со стороны сетевых аптек.
С целью изменить ситуацию, в парламент был внесен законопроект №8591. Он предусматривает значительные ограничения для сетевого аптечного бизнеса.
Документ также выдвигает требование об обязательном высшем фармацевтическом образовани к каждому бизнесмену аптекарю.
Читайте также: В Украине выросли цены на лекарства
Против законопроекта выступили сетевики. При этом, мелкий и средний бизнес документ полностью поддержали. Сегодня "аптечный закон" находится на доработке у его авторов.
За месяц в Украине цены на лекарства выросли в среднем на 1,7%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Так, в январе 2018 года, по сравнению с декабрем 2017, антибиотики отечественные подорожали на 1,6% - до 16,75 грн за 10 таблеток, капсул. Антибиотики импортные - на 0,75% - до 105,7 грн за 10 таблеток (капсул).
Отечественные сосудорасширяющие средства выросли в цене на 0,1% - до 10,34 грн, импортные - на 1,1%, до 48,47 грн (за 10 таблеток, капсул - ред.).
Кроме того, подорожали жаропонижающие и обезболивающие препараты: отечественные - на 2,5%, до 7,9 грн, импортные - на 4,3%, до 15,03 грн (за единицу).
Аптеки злоупотребляют ценами на лекарства в период эпидемий.
Так, на жаропонижающих препаратах некоторые аптеки накручивают по 40% маржи, а цены на анальгин различаются в три раза.
В Верховной Раде озвучили свою версию дороговизны лекарств в Украине. Нардепы считают, что цены завышены еще и монополизации рынка со стороны сетевых аптек.
С целью изменить ситуацию, в парламент был внесен законопроект №8591. Он предусматривает значительные ограничения для сетевого аптечного бизнеса.
Документ также выдвигает требование об обязательном высшем фармацевтическом образовани к каждому бизнесмену аптекарю.
Читайте также: В Украине выросли цены на лекарства
Против законопроекта выступили сетевики. При этом, мелкий и средний бизнес документ полностью поддержали. Сегодня "аптечный закон" находится на доработке у его авторов.
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