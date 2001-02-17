Раздел: Медицина
Названы привычки, которые влияют на давление
Для поддержания здорового давления очень важно контролировать содержание в крови минералов.
Повышенное давление непосредственно связано с риском развития инсультов и инфарктов. Многие уверенно скажут, что к повышенному давлению могут приводить употребление алкоголя, курение, переедание, сидячий образ жизни. Но существуют и другие привычки, которые влияют на давление, способствуя как его росту, так и понижению.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Недостаточное питье воды. При обезвоженности в организме, скорее всего, давление «упадет». Если же человек выпил много жидкости, но у него отсутствует возможность вовремя посетить туалет, давление может существенно повысится.
Отказ от витаминов. По мнению экспертов, для поддержания здорового давления очень важно контролировать содержание в крови таких минералов, как калий и магний. Калий содействует выведению лишнего натрия, а магний необходим для нормальной работы сердца. Полезно проверяться на наличие этих веществ, а также следить за их достатком в своем рационе, а при необходимости и после согласования с врачом принимать.
Плохая осанка. Из-за плохой осанки и постоянного напряжения мышц шеи и спины может ухудшаться кровоснабжение мозга и повышаться давление. По словам врачей, для профилактики гипертензии полезно не только следить за осанкой, но и заниматься плаванием, а также посещать массажиста.
Самолечение. Эксперты отмечают: нельзя самостоятельно «прописывать» себе как лекарства, так и различные витамины и добавки. Увлечение самолечением, прием стимулирующих иммунитет веществ может привести к постоянному повышению давления и к развитию гипертонии.
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Пропуск медосмотров. Повышенное давление может быть маркером разных скрытно протекающих заболеваний. Медосмотры помогают ловить болезни на ранних стадиях. Их лечение поспособствует тому, что решится и проблема с давлением.
Повышенное давление непосредственно связано с риском развития инсультов и инфарктов. Многие уверенно скажут, что к повышенному давлению могут приводить употребление алкоголя, курение, переедание, сидячий образ жизни. Но существуют и другие привычки, которые влияют на давление, способствуя как его росту, так и понижению.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Недостаточное питье воды. При обезвоженности в организме, скорее всего, давление «упадет». Если же человек выпил много жидкости, но у него отсутствует возможность вовремя посетить туалет, давление может существенно повысится.
Отказ от витаминов. По мнению экспертов, для поддержания здорового давления очень важно контролировать содержание в крови таких минералов, как калий и магний. Калий содействует выведению лишнего натрия, а магний необходим для нормальной работы сердца. Полезно проверяться на наличие этих веществ, а также следить за их достатком в своем рационе, а при необходимости и после согласования с врачом принимать.
Плохая осанка. Из-за плохой осанки и постоянного напряжения мышц шеи и спины может ухудшаться кровоснабжение мозга и повышаться давление. По словам врачей, для профилактики гипертензии полезно не только следить за осанкой, но и заниматься плаванием, а также посещать массажиста.
Самолечение. Эксперты отмечают: нельзя самостоятельно «прописывать» себе как лекарства, так и различные витамины и добавки. Увлечение самолечением, прием стимулирующих иммунитет веществ может привести к постоянному повышению давления и к развитию гипертонии.
Читайте также: Названы продукты, которые влияют на запах тела
Пропуск медосмотров. Повышенное давление может быть маркером разных скрытно протекающих заболеваний. Медосмотры помогают ловить болезни на ранних стадиях. Их лечение поспособствует тому, что решится и проблема с давлением.
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