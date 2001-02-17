Раздел: Медицина
Названы опасные и неопасные виды головных болей
Головные боли навещают, к сожалению, каждого человека на нашей планете.
Вызвана ли головная боль отказом от кофе или опухолью? Врачи из Великобритании рассказали, когда нам следует начать волноваться.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Головные боли навещают, к сожалению, каждого человека на нашей планете, и вряд ли найдется хоть кто-то, кто с ними не сталкивался. Однако нам не нужно паниковать, если интенсивная головная боль сосредоточена преимущественно в области лба или лица, а мы еще и недавно перенесли простудное заболевание. Не следует волноваться при головной боли, сопровождающейся повышенной температурой и болью в мышцах, а также в горле, так как это, вероятно, просто грипп. Не бойтесь головной боли после отказа от кофеина, ведь она вызвана кофеиновой ломкой. Если боль напоминает сдавливание обруча вокруг головы, но вам становится легче после отдыха, то это также не слишком опасная ее разновидность. В целом, не очень комфортная, но терпимая головная боль навещает каждого человека, она исчезает сама по себе.
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К врачу нужно обратиться, если вы сталкиваетесь с регулярными и очень сильными головными болями, которых раньше не было. Иногда они возникают постепенно и сопровождаются тошнотой, а также повышенной чувствительностью к свету и звуку - это признак мигрени. Если вам больше 50, а при головных болях также болят волосы, и челюсти устают после жевания в течение нескольких минут, то речь может идти о челюстном артрите. Если головная боль сопровождается нарушениями речи или движений, изменениями мимики лица, то можно заподозрить инсульт. В том случае, когда головная боль развивается очень резко и становится нетерпимой, то врачи могут сделать предположение об инфекционном менингите. Наконец, кровотечения в мозге сопровождаются головными болями, которые за считанные минуты по болевой шкале достигают от 0 до 10.
Но самый неприятной разновидностью головной боли является та, что сопровождается ощущением упадка сил и общего ухудшения самочувствия. Вас чаще клонит в сон, наблюдаются изменения в характере, потеря аппетита и необъяснимая потеря веса. В этом случае речь может идти об опасной инфекции мозга, и даже об опухоли.
Вызвана ли головная боль отказом от кофе или опухолью? Врачи из Великобритании рассказали, когда нам следует начать волноваться.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Головные боли навещают, к сожалению, каждого человека на нашей планете, и вряд ли найдется хоть кто-то, кто с ними не сталкивался. Однако нам не нужно паниковать, если интенсивная головная боль сосредоточена преимущественно в области лба или лица, а мы еще и недавно перенесли простудное заболевание. Не следует волноваться при головной боли, сопровождающейся повышенной температурой и болью в мышцах, а также в горле, так как это, вероятно, просто грипп. Не бойтесь головной боли после отказа от кофеина, ведь она вызвана кофеиновой ломкой. Если боль напоминает сдавливание обруча вокруг головы, но вам становится легче после отдыха, то это также не слишком опасная ее разновидность. В целом, не очень комфортная, но терпимая головная боль навещает каждого человека, она исчезает сама по себе.
Читайте также: Названы самые опасные виды косметики
К врачу нужно обратиться, если вы сталкиваетесь с регулярными и очень сильными головными болями, которых раньше не было. Иногда они возникают постепенно и сопровождаются тошнотой, а также повышенной чувствительностью к свету и звуку - это признак мигрени. Если вам больше 50, а при головных болях также болят волосы, и челюсти устают после жевания в течение нескольких минут, то речь может идти о челюстном артрите. Если головная боль сопровождается нарушениями речи или движений, изменениями мимики лица, то можно заподозрить инсульт. В том случае, когда головная боль развивается очень резко и становится нетерпимой, то врачи могут сделать предположение об инфекционном менингите. Наконец, кровотечения в мозге сопровождаются головными болями, которые за считанные минуты по болевой шкале достигают от 0 до 10.
Но самый неприятной разновидностью головной боли является та, что сопровождается ощущением упадка сил и общего ухудшения самочувствия. Вас чаще клонит в сон, наблюдаются изменения в характере, потеря аппетита и необъяснимая потеря веса. В этом случае речь может идти об опасной инфекции мозга, и даже об опухоли.
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