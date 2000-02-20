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Раздел: Медицина  
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Диетологи посоветовали шесть продуктов для сжигания жира

Диетологи посоветовали шесть продуктов для сжигания жира Лишние килограммы уйдут, если питаться продуктами с высоким содержанием белка.

Они уничтожат самые опасные отложения – на животе. Впереди лето, и желание избавиться от лишнего веса вполне объяснимо и похвально. Оказалось, для обретения идеальных пропорций не обязательно часы напролет просиживать в спортзале с гантелями.

Об этом пишет Хроника.инф.

Диетологи посоветовали шесть продуктов для сжигания самого опасного жира – на животе. Именно отложения в брюшной области задевают жизненно важные органы и несут угрозу жизни человека.

Медики уверяют, что лишние килограммы уйдут, если питаться продуктами с высоким содержанием белка и клетчатки: миндалем, бобами, куриной грудкой, яйцами, красной чечевицей, и тунцом.

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В этот список можно добавить и запеченные бобы. Эксперты одобряют умеренные физические нагрузки – бассейн, спортивная ходьба – в сочетании с таким рационом, но категорически не советуют пить газированные напитки и пищу, которая содержит быстрые углеводы.
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 Теги: Диетологи, жир

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Вчера, 23:56 » Автор: Эдгар Букмирза
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