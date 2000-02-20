Диетологи посоветовали шесть продуктов для сжигания жира

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Они уничтожат самые опасные отложения – на животе. Впереди лето, и желание избавиться от лишнего веса вполне объяснимо и похвально. Оказалось, для обретения идеальных пропорций не обязательно часы напролет просиживать в спортзале с гантелями.Об этом пишет Хроника.инф.Диетологи посоветовали шесть продуктов для сжигания самого опасного жира – на животе. Именно отложения в брюшной области задевают жизненно важные органы и несут угрозу жизни человека.Медики уверяют, что лишние килограммы уйдут, если питаться продуктами с высоким содержанием белка и клетчатки: миндалем, бобами, куриной грудкой, яйцами, красной чечевицей, и тунцом.В этот список можно добавить и запеченные бобы. Эксперты одобряют умеренные физические нагрузки – бассейн, спортивная ходьба – в сочетании с таким рационом, но категорически не советуют пить газированные напитки и пищу, которая содержит быстрые углеводы.