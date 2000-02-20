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Раздел: Медицина  
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Диетолог оспорила пользу раздельного питания

Диетолог оспорила пользу раздельного питания Своим мнением поделилась Альбина Комиссарова.

Раздельное питание – это система питания, которую предложили врач Уильям Хэй и натуропат Герберт Шелтон. Она предполагает, что существуют несовместимые продукты, которые нужно есть отдельно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

Поклонники такой системы питания считают, что запрещено употреблять определенные комбинации продуктов: углеводы с кислой пищей; белок с углеводами; жиры с белками; кислые фрукты с белками, и тому подобное.

Однако диетолог Альбина Комиссарова не согласен с этой теорией. Она отмечает, что пищеварение начинается уже во рту, продолжается в желудке и идет в отделах кишечника.

А вся еда, которая попадает в наш организм распадается на более мелкие молекулы (как белки на аминокислоты, например) с помощью специальных ферментов.

Если человек смешивает пищу, то она хорошо расщепляется и усваивается – ферменты имеют свои точки программы, но не мешают работе друг друга, а скорее дополняют.

Поклонники теории раздельного питания считают, что для переваривания белков требуется кислая среда, а для углеводов – щелочная и поэтому смешанная пища не переваривается.

Диетолог отмечает, что это не так. Среда в различных отделах желудочно-кишечного тракта более или менее постоянное и не меняется от вида продуктов. Оно идеально подходит для полноценного переваривания пищи.

То есть система раздельного питания является антинаучной. Поэтому можно и нужно употреблять пищу в обычном режиме.

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Такое зацикливание, по словам эксперта, является опасным. Кроме этого, человек лишает себя разнообразия и любимых сочетаний продуктов.
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 Теги: Альбина Комиссарова, раздельное питание, миф

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