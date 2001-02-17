Раздел: Медицина
Названы продукты, ухудшающие состояние кожи
В список вошли три продукта.
По состоянию кожи можно сказать о том, все ли в порядке с организмом, или, наоборот, чем человек болеет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Наша Мама.
1. Молоко
Многочисленные научные исследования показывают нам, что акне часто является следствием употребления коровьего молока. Несомненно, этот продукт может принести массу пользы для организма. Но вот на кожу он оказывает негативное влияние. Если вы страдаете высыпаниями на лице и теле, а ваши подозрения при этом падают на молоко, диетологи советуют исключить его на 2-3 недели из своего рациона. Если негативные симптомы исчезнут, значит, дело, скорее всего, была именно в молоке.
Если вы не хотите отказываться от молока, выбирайте не коровье, а козье. Также в некоторых случаях решить проблему с акне помогает пастеризация этого продукта.
2. Спиртные напитки
Ни для кого не секрет, что спиртное не лучшим образом влияет на организм. Это можно увидеть на состоянии кожи. Так, мешки под глазами и отечность лица - первый признак употребления алкогольных напитков накануне. Но есть и другие: купероз, аллергия, экзема, дерматозы и так далее.
Лучше отказаться от алкоголя полностью. Максимум, что можно себе иногда позволить: 50-150 граммов красного натурального вина в обед или за ужином.
3. Сахар
Этот продукт, как показали последние научные исследования, негативно влияет на эпидермис, разрушая коллагеновые соединения. Результат: дряблость кожи, потеря здорового естественного оттенка покровов, преждевременные морщины.
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Добавляйте сахар в блюда, напитки можно реже и как можно меньше. Возьмите за привычку пить несладкий чай. Лучшие заменители сахара - фрукты (вместо сладких десертов), натуральный пчелиный мед, фруктоза.
По состоянию кожи можно сказать о том, все ли в порядке с организмом, или, наоборот, чем человек болеет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Наша Мама.
1. Молоко
Многочисленные научные исследования показывают нам, что акне часто является следствием употребления коровьего молока. Несомненно, этот продукт может принести массу пользы для организма. Но вот на кожу он оказывает негативное влияние. Если вы страдаете высыпаниями на лице и теле, а ваши подозрения при этом падают на молоко, диетологи советуют исключить его на 2-3 недели из своего рациона. Если негативные симптомы исчезнут, значит, дело, скорее всего, была именно в молоке.
Если вы не хотите отказываться от молока, выбирайте не коровье, а козье. Также в некоторых случаях решить проблему с акне помогает пастеризация этого продукта.
2. Спиртные напитки
Ни для кого не секрет, что спиртное не лучшим образом влияет на организм. Это можно увидеть на состоянии кожи. Так, мешки под глазами и отечность лица - первый признак употребления алкогольных напитков накануне. Но есть и другие: купероз, аллергия, экзема, дерматозы и так далее.
Лучше отказаться от алкоголя полностью. Максимум, что можно себе иногда позволить: 50-150 граммов красного натурального вина в обед или за ужином.
3. Сахар
Этот продукт, как показали последние научные исследования, негативно влияет на эпидермис, разрушая коллагеновые соединения. Результат: дряблость кожи, потеря здорового естественного оттенка покровов, преждевременные морщины.
Читайте также: Врачи объяснили, как распознать заболевания печени
Добавляйте сахар в блюда, напитки можно реже и как можно меньше. Возьмите за привычку пить несладкий чай. Лучшие заменители сахара - фрукты (вместо сладких десертов), натуральный пчелиный мед, фруктоза.
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